Xiaomi випустила цікавий проектор Mi Home Projector Lite

Китайська компанія Xiaomi випустила проектор, що отримав назву Mi Home Projector Lite. Він виглядає доволі цікаво, як для пристрою цього класу.

Про це пише keddr.com.

Цей проектор може формувати зображення розміром від 40 до 200 дюймів в Full HD дозволі (1920 × 1080 пікселів). Максимальна яскравість – 500 ANSI-люмен.

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Робочий ресурс лампи становить 30 тисяч годин.

З інтерфейсів підключення доступні HDMI, USB і AUX. Є вбудований динамік. Також пристрій підтримує я голосове управління (вбудована система Mi TV).

Проектор важить трохи більше кілограма

Xiaomi Mi Home Projector Lite на спільнокошті становить 320 доларів (9 тисяч гривень). Пізніше ціна зросте до 365 доларів (10 200 гривень).

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