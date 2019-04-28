Xiaomi випустила вертикальний кондиціонер: чим особлива новинка

Компанія Xiaomi на крайній презентації в Китаї представила не тільки телевізори Mi TV E-серії, Mi Art TV, ваги, вентилятор та бігову доріжку, а також вертикальний підлоговий кондиціонер Mi Floor Standing AC.

Компанія стверджує, що пристрій має дві системи охолодження з потужністю 5100 Вт і одну систему обігріву з потужністю вже в 5650 Вт. Обсяг циркулюючого повітря становить 1100 м3/год. Кондиціонер підходить для приміщення площею близько 20-32 квадратних метрів.

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Як виглядає новинка? Mi Floor Standing AC має вертикальну циліндричну конструкцію, повністю відрізняється від типового кондиціонера, який ми звикли бачити.

В чому унікальність? Він також підтримує подачу повітря в усіх чотирьох напрямках (вгору і вниз, а також вліво і вправо) c дальністю до 8 метрів.

Китайська компанія також стверджує, що повітроводи і заступи кондиціонера спеціально оптимізовані для безшумної роботи. Завдяки вбудованому чипу IoT, Mi Floor Standing AC також підтримує можливість керування через додаток Mi Home на вашому смартфоні.



Кондиціонером можна керувати за допомогою смартфону

Крім цього, кондиціонер отримав новий пульт дистанційного керування, який розділений на області – область екрану, область основних функцій і область допоміжних функцій. Різні кнопки на пульті дистанційного керування мають різну увігнуту або опуклу конструкцію, полегшуючи використання для незрячих.

Ціна? Вартість підлогового кондиціонера Mi Floor Standing AC в Китаї становить 3499 юанів ($ 521). Новинку вже можна попередньо замовити на офіційному сайті компанії.

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