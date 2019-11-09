Xiaomi запатентувала смартфон із 50-кратним зумом

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Xiaomi запатентувала смартфон із 50-кратним зумом
Xiaomi запатентувала смартфон із 50-кратним зумом / unsplash

Компанія Xiaomi може випустити смартфон із 5-кратним телеоб’єктивом та 50-кратним цифровим зумом. І якщо раніше це були лише здогадки журналістів, які виявили дані в MIUI 11, то тепер в мережі з’явився патент, який підтверджує цю інформацію.

Патент під назвою "Мобільний телефон" опублікувала Гаазька міжнародна система дизайну ще 9 серпня 2019 року, повідомляє 4PDA.

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Що відомо про розробку? Документація включає ескізи смартфона із зум-камерою зверху, нижче якої розмістили ще дві камери і щось схоже на датчик глибини або модуль для макрозйомки.


Новий смартфон Xiaomi може отримати 50-кратний зум

Ескізи також показують спливаючу фронтальну камеру, як у моделі Xiaomi Mi 9T, але на цей раз вона розташована по центру.


Дата анонсу такого смартфону невідома

Чи з'явиться смартфон? Ніякої конкретної інформації про плани Xiaomi випустити подібний телефон поки немає.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Розробки Xiaomi
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