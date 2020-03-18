Xiaomi запатентувала смартфон із гнучкою камерою: фото

Інженери Xiaomi продовжують експериментувати із форм-факторами гнучких девайсів. Черговим патентом компанії став дизайн пристрою, в якому один модуль одночасно виконує роль фронтальної та основної камери завдяки спеціальній конструкції дисплея.

Що відомо про патент

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На кресленнях, прикладених в якості супровідної документації до патенту, чітко видно, що Xiaomi пропонує обладнати смартфон дисплеєм, який можна загнути назад, повідомляє Gizchina.

Таким чином, фронтальні датчики зможуть виконувати роль основних.

Серія патентних знімків нового смартфона Xiaomi – дивіться фото

Створення смартфона

Чи планує компанія коли-небудь втілити таке досить сміливе рішення в життя – невідомо. Зараз подібний смартфон з поворотним "екраном-ярликом" існує тільки у вигляді креслень на папері.

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