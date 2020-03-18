24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Xiaomi запатентувала смартфон із гнучкою камерою: фото

-
/ Фото з вільних джерел

Інженери Xiaomi продовжують експериментувати із форм-факторами гнучких девайсів. Черговим патентом компанії став дизайн пристрою, в якому один модуль одночасно виконує роль фронтальної та основної камери завдяки спеціальній конструкції дисплея.

Що відомо про патент

Цікаво Realme 6i – бюджетний смартфон з геймерськими характеристиками

На кресленнях, прикладених в якості супровідної документації до патенту, чітко видно, що Xiaomi пропонує обладнати смартфон дисплеєм, який можна загнути назад, повідомляє Gizchina.

Таким чином, фронтальні датчики зможуть виконувати роль основних.

Серія патентних знімків нового смартфона Xiaomi – дивіться фото

 

 

Створення смартфона

Чи планує компанія коли-небудь втілити таке досить сміливе рішення в життя – невідомо. Зараз подібний смартфон з поворотним "екраном-ярликом" існує тільки у вигляді креслень на папері.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

На Львівщині різко зросла кількість людей із підозрою на коронавірус
сьогодні
Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Розробки Xiaomi Новини Техно Техно Смартфони
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
17 березня 21:14 8 порад від Google, щоб працівники не втрачали ефективності вдома
Ірина Полицька
17 березня 16:31 Хто такий Джек Ма: казкова історія успіху китайського мільярдера
Віктор Терешков
17 березня 08:05 Коронавірус в Україні: Telegram бот, онлайн карта та ґаджети для захисту
Анастасія Можаровська
16 березня 15:31 Чим протирати смартфон від мікробів: важливі поради
Ірина Полицька
16 березня 13:09 Карантин в Україні 2020: як працювати вдома і не втратити продуктивність
Ірина Полицька
Новини
Більше новин
Залиште відгук