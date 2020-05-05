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Xiaomi запатентувала смартфон з підекранною камерою: показали рендер на основі патенту

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Рендер
Рендер / LetsGoDigital

Нідерландське видання LetsGoDigital виявило патент, оформлений компанією Xiaomi на дизайн смартфона з підекранною фронтальною камерою. На основі цих матеріалів дизайнер ConceptCreator підготував концепт мобільного пристрою.

29 квітня 2019 року Національні управління інтелектуальної власності Китаю зареєструвало заявку на реєстрацію патенту від Xiaomi. Документ схвалений і опублікований 24 квітня 2020 року.

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Особливості ґаджета

У патенті є схематичні зображення пристрою з потрійною основною камерою, дисплеєм без вирізів і з мінімальними рамками, звичним розташуванням кнопок й портів. Селфі-датчик ховається в лівій або центральній частині верхньої половини екрану.


Ось так виглядає смартфон Xiaomi у патентій заявці

Коли камера активована, область дисплея над сенсором стає прозорою, що дозволяє зробити знімок. Xiaomi – одна з перших компаній, яка продемонструвала прототип з підекранною камерою. Однак досі технологія не застосовується в готових пристроях.

Рендери LetsGoDigital

 

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Xiaomi Смартфони
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