Xiaomi запропонувала цікаве розміщення основної камери: фото

Висувні модулі – не єдиний спосіб створити смартфон без вирізів в дисплеї. Новий патент компанії Xiaomi пропонує альтернативний варіант збільшення корисної площі екрану завдяки оригінальній конструкції основної камери.

Що відомо про патент

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Згідно з ілюстраціями до патентній заявки, нова технологія передбачає використання основного модуля камери з поворотним механізмом, повідомляє Gizchina.

У стандартному режимі зйомки він втоплений в поверхню задньої кришки смартфона, а для створення селфі розгортається на 180 градусів, підводячись над верхнею межею корпусу.

На зображеннях видно порт USB Type-C, а також кнопки живлення, регулювання гучності і активації голосового асистента.

Інші характеристики та ціна

Технічні характеристики смартфона з камерою нового типу не повідомляються. Можлива дата анонса, комерційна назва і ціна гаджета також не відомі.

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