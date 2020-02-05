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Xiaomi запропонувала цікаве розміщення основної камери: фото

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Xiaomi запропонувала цікаве розмішення основної камери / Android Authority

Висувні модулі – не єдиний спосіб створити смартфон без вирізів в дисплеї. Новий патент компанії Xiaomi пропонує альтернативний варіант збільшення корисної площі екрану завдяки оригінальній конструкції основної камери.

Що відомо про патент

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Згідно з ілюстраціями до патентній заявки, нова технологія передбачає використання основного модуля камери з поворотним механізмом, повідомляє Gizchina.

У стандартному режимі зйомки він втоплений в поверхню задньої кришки смартфона, а для створення селфі розгортається на 180 градусів, підводячись над верхнею межею корпусу.

 

 

На зображеннях видно порт USB Type-C, а також кнопки живлення, регулювання гучності і активації голосового асистента.

Інші характеристики та ціна

Технічні характеристики смартфона з камерою нового типу не повідомляються. Можлива дата анонса, комерційна назва і ціна гаджета також не відомі.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Xiaomi Розробки
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