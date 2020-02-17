Xiaomi знизила ціну на лінійку смартфонів Redmi Note 8

Китайська компанія Xiaomi вирішила потішити своїх фанатів, знизивши вартість лінійки смартфонів середнього класу - Redmi Note 8 та Redmi Note 8 Pro. Обидві моделі дуже популярні і на українському ринку.

Нові ціни

Redmi Note 8 з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті коштує 900 юанів (128 доларів або 3 100 гривень)

Старша модель Redmi Note 8 Pro зараз коштує 1199 юанів(це приблизно 171 долар або 4 300 гривень).

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Чому подешевшали

У компанії не пояснили, чому вирішили знизити ціну. Можна припустити, що компанія готує до анонсу нові моделі цієї лінійки. Це буде цілком логічним кроком, адже Redmi Note 7 став справжнім бестселером у світі, та на українському ринку зокр6ема. Нова модель Redmi Note 8 теж є дуже популярною.

Лінійка Redmi Note 8 подешевшала

Чим цікава лінійка Redmi Note 8

Redmi Note 8 отримала 6,53-дюймовий IPS-дисплей з лаконічним вирізом вгорі екрану. Увагу привертає камера, що отримала аж 4 модулі.

Основний сенсор Samsung ISOCELL GW1 з роздільною здатністю 64 Мп доповнений 8-мегапіксельним модулем з ширококутною оптикою, 2-мегапіксельним з макрооб'єктивом і датчиком глибини. Роздільна здатність сенсора фронтальної камери – 20 Мп. Ємність батареї складає 4000 мАг.

Що стосується ціни, то зараз в Україні Redmi Note 8 (4/64 ГБ пам’яті) коштує 4 999 гривень.

Redmi Note 8 Pro (6/64 ГБ) можна купити за 5 999 гривень.

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