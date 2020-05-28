Як забезпечити якісну і безпечну віддалену роботу: важливі кроки

Спалах коронавірусу змусив бізнес терміново переходити на новий формат роботи. Це стало справжнім викликом для українських компаній. Але ті, хто розпочав свій шлях цифрової трансформації задовго до карантину змогли значно легше перейти на віддалену роботу.

Генеральний директор Метінвест Діджитал Сергій Детюк поділився з 24 каналом досвідом успішного переходу на віддалену роботу.

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За його словами, їхня компанія як і безліч інших у світі, не припускали, що зіткнулася із ситуацією, коли у дуже стислий час потрібно буде перевести велику кількість співробітників на віддалену роботу.

Це стало стрес-тестом, який, на мій погляд, ми успішно пройшли: наразі понад 10 тисяч співробітників групи Метінвест працюють дистанційно, – заявив Детюк.

Він назвав кілька важливих компонентів, що дали змогу корпорації практично безболісно адаптуватись до нових умов роботи.

Стратегія

Covid-19 став таким собі іспитом для ІТ-стратегії на відповідність сучасним вимогам та спроможності вистояти у так званому VUCA-світі. Очевидно, що стратегія – це системні кроки та інвестиції у розбудову комплексної ІТ-інфраструктури компанії.

Ті компанії, що підходили до розвитку ІТ стратегічно, зуміли швидше та майже безболісно адаптуватись до нових реалій. Те, як ІТ-підрозділи подолали кризу – оцінка попередніх дій і кроків, які були зроблені у минулому.

Гнучкість та адаптивність

Хмарне майбутнє вже тут. Карантин підтвердив також правильність міграції корпоративної інфраструктури у хмару та загалом більш активного використання хмарних технологій.

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Гнучкість та адаптивність – це синоніми сучасної ІТ-інфраструктури. Саме завдяки переходу на платформу Microsoft Azure, яку почали торік, ми були добре підготовлені. Хмарні технології надають ІТ більшої гнучкості, дають змогу набагато швидше реагувати на кризи та виклики, і що найголовніше – масштабувати інфраструктуру без значних капітальних інвестицій.

Комунікація

Ще один важливий компонент – забезпечити безперебійну, безпечну та зручну роботу співробітників в домашніх умовах. Віддалений режим роботи вимагає від корпоративних інструментів бути зручними та доступними на різноманітних платформах та пристроях. Наприклад, ми отримуємо максимум від інструментів Office365: безпечний обмін інформацією, спільна проєктна робота, онлайн-зустрічі, відеоконференції тощо.

Безпека

Віддалена робота, безперечно, виклик для кібербезпеки компанії. Нині кожна людина, її комп’ютер, або інший пристрій повинні також розглядається у концепції інформаційної безпеки. Це так звана модель кібербезпеки "Zero Trust Tolerance", учасником обговорення якої мені пощастило бути на Microsoft Global CIO Summit наприкінці того року. Вона говорить по те, що при сучасному рівні розвитку технологій кіберзагроза може прийти будь-звідки й для бізнесу ніколи не буде гарантії 100% інформаційної безпеки.

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Цифрова культура

І наостанок – найголовніше. Люди. Не має значення, наскільки багато інвестицій ви вкладаєте в ІТ, якщо вони не мають цінності для ваших працівників та не враховують потреби бізнесу. Самі по собі системи та технології не вирішують бізнес-задачі. Тільки, коли ваші працівники починають активно використовувати нові інструменти, ІТ-сервіси та системи, у виграші опиняється і загалом уся компанія.

Цифрова трансформація – це в першу чергу про зміну культури усередині, і тільки потім про нові технології. Успішний досвід віддаленої роботи надихнув нас на подальші вдосконалення у цьому напрямку. Ми вже прискорили пілотний проєкт усередині компанії щодо переходу на постійний формат віддаленої роботи для більшості функцій.