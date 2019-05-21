Як день переходить у ніч: астронавтка NASA зробила неймовірне фото з космосу

Астронавтці NASA Крістіні Кох вдалось зафіксувати як день переходить у ніч на Землі. Цей знімок вона зробила, перебуваючи на Міжнародній космічній станції.

Знімок оприлюднив сайт NASA. При цьому авторка фото додала, що у таку лінію, де межує день та ніч Станція потрапляє кілька разів на рік.

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"Кілька разів на рік МКС збігається з кордоном день/ніч над Землею. Ми постійно перебуваємо у сонячному світлі, ніколи не переходимо в тінь. Тож Земля під нами завжди на світанку або в сутінках. Прекрасний час для спостереження за хмарами", – прокоментувала своє фото астронавтика.

Що відомо про новий екіпаж на МКС. Астронавтка Крістіна Кох та її напарники - космонавт "Роскосмосу" Олексій Овчінін і астронавт NASA Нік Хейг, перебувають на борту МКС з 15 березня.

Як відомо, Хейг і Овчінін мали потрапити на борт Станції ще восени минулого року. Але через аварію ракети-носія "Союз-ФГ", політ перенесли. Тоді капсула з астронавтами приземлилася в степу Казахстану.

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