Як дії в смартфоні відображають риси характеру людини

Ні для кого не секрет, що кожен користувач використовує смартфон для різних цілей. Австралійські вчені вирішили дослідити це питання та визначили, про які індивідуальні риси характеру свідчить ціль використання пристрою.

Деталі дослідження. Як повідомляє Medical Xpress, Флора Салім та її колеги з університету Мельбурнського королівського технологічного університету проаналізували дані про використання смартфонів, які надали добровольці.

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Автори враховували, скільки кроків виконав кожен учасник дослідження за день, де він бував, о котрій годині користувався смартфоном, чи перевіряв він месенджери і соцмережі вночі і тому подібне.

Ось деякі висновки, до яких дійшли вчені:

• Інтроверти частіше проводять вихідні однаково, екстраверти більше імпровізують: зустрічаються з різними людьми, спонтанно зриваються в дорогу.

• У доброзичливих людей було більше цікавих планів як в будні, так і у вихідні.

• Найчастіше телефонують друзям дівчата, які відрізняються високою емпатією і дружелюбністю.

• Відповідальні, організовані люди рідше дзвонять або пишуть одній і тій же людині за короткий відрізок часу.

• Чутливі дівчата-невротики частіше за інших перевіряють смартфон після півночі. Хлопці-невротики до цього не схильні.

• Як не дивно, відкриті новому досвіду, допитливі люди дзвонили іншим і відповідали на дзвінки рідше, ніж інші.

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Як групувалися дані? Зауважимо, риси проаналізували на підставі характеристик "Великої п'ятірки", куди входять екстраверсія, доброзичливість, свідомість, невротизм і відкритість досвіду.

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