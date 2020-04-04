Як новенький: правила догляду за ноутбуком і планшетом під час віддаленої роботи

Дистанційна робота вимагає розвинених навичок самоорганізації, планування та налагодженої онлайн-комунікації з колегами. Про це часто говорять досвідчені фрілансери й фахівці з гнучким графіком. Не менш важливими є також комфорт і зручність вашого нового робочого місця. Це дає змогу ефективніше налаштуватися та не відволікатися від справ.

Тренінг-менеджер компанії Lenovo UA & REE Євген Чемерис розповів, як правильно доглядати за технікою, щоб вона прослужила вам довго.

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Під час віддаленої роботи ноутбук стає незамінним помічником, а догляд за ним – частиною процесу організації робочого простору,

– підкреслив Євген Чемерис.

Ось кілька порад для щоденного очищення пристроїв, у тому числі, коли під рукою немає спеціальних засобів або серветок для техніки.

Підготовка

Вийміть всі кабелі, підключені пристрої, зовнішній накопичувач інформації. Вимкніть ноутбук або планшет, від’єднайте його від мережі.

Очищення клавіатури та екрану

Для очищення клавіатури використовуйте м'яку тканину без ворсу та ізопропіловий спирт. Підійдуть також дезінфікуючі засоби на основі спирту. Не розпилюйте й не наливайте рідину відразу на пристрій. Нанесіть засіб на м'яку безворсову серветку, якщо необхідно, відіжміть зайву рідину.

Протріть тачпад і поверхню клавіатури, переконайтеся, що на кнопки або простір між ними не потрапила зайва волога. Дайте клавіатурі висохнути.



Євген Чемерис

Не забувайте, що спиртовмісні речовини легко спалахують, тому не варто очищати пристрій на кухні або в інших місцях, де може бути відкритий вогонь.

Для очищення екрану ноутбука та планшета протріть поверхню сухою м'якою серветкою без ворсу, акуратно зітріть плями. Для жирних слідів візьміть вологу тканину або нанесіть на неї розчин ізопропілового спирту та води (50:50).

Спиртові серветки, які зручніше використовувати для догляду за пристроєм, можуть пошкодити олеофобне покриття –спеціальну надтонку плівку, яка "відштовхує" жири від екрану. Тому для планшетів і ноутбуків із сенсорним екраном, варто все ж обирати серветки з мікрофібри або інші безворсові тканини.



Коротка інструкція догляду за технікою

Очищення корпусу

Протріть корпус ноутбука або торці й тильну сторону планшета тканиною без ворсу, попередньо нанесіть на неї м'який очищуючий засіб. Це можуть бути розчини без аміаку або неабразивні очисники – ті, які не містять великих часток.

Деякі дезінфікуючі засоби та серветки, призначені для медичного використання, можуть пошкодити поверхню пристрою або навіть вплинути на його роботу. Уважно прочитайте інструкцію, якщо у складі засобу є відбілювач (гіпохлорит натрію) або аміак, він не призначений для очищення та дезінфекції техніки.

Промийте серветку чистою водою та ще раз протріть кришку ноутбука або планшета, щоб змити залишки засобу. Не використовуйте вологу тканину, щоб очистити розніми, уникайте потрапляння рідини всередину.

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Вмикайте пристрій, коли його поверхня повністю висохла. Ваш ноутбук знову готовий до роботи, а ви - до нових проєктів, завдань та ідей. Намагайтеся протирати пристрій 3-4 рази на день: коли почали роботу, перед перервою на обід і після неї, а також по завершенню робочого дня.

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