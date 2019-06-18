Як супутники згорають в атмосфері Землі: відео
Щорічно на орбіту Землі виводять сотні нових супутників, а після закінчення їх експлуатаційного періоду перед космічними агентствами постає проблема збільшення космічного сміття. Такі об'єкти повинні згорати в атмосфері за дуже високої температури, тому науковці вирішили перевірити безпеку утилізації супутників.
В рамках програми Європейського космічного агентства "Чистий простір" дослідники змоделювали згоряння металевого сателіта, в плазмовій аеродинамічній трубі, повідомляє 4PDA.
Читайте також: Астронавтка зробила дивовижне фото полярного сяйва з космосу
Мета досліду. Метою експерименту стала перевірка супутника на відповідність концепції D4D, відповідно до якої має відбуватися повне згоряння об'єкта при повторному вході в атмосферу.
Особливості досліду. У якості "піддослідного" використали штангу магнітної системи орієнтації – частина космічного об'єкта з кобальтові сердечником, яка найбільш стійка до високих температур та потенційно здатна досягти поверхні Землі.
Як згорає супутник в атмосфері – дивіться відео
Одночасно з нагріванням комп'ютер емулюватися етапи падіння, порівнюючи теоретичну частину з наглядним руйнуванням деталі в лабораторії.Дослідники розжарили конструкцію до декількох тисяч градусів відповідно до теоретичних розрахунків.
Результати. За словами головного інженера Європейського космічного агентства Тьяго Суареса, розрахунки вчених підтвердилися – навіть найбільш стійкі до зовнішніх впливів деталі супутника не становлять загрози при вході в атмосферу.
Читайте також: Виявили галактику, що зіштовхнулась із Чумацьким шляхом
Проте окремі частини штанги зруйнувалися не зовсім так, як планувалося. Можливо, це сталося через помилку при виробництві або в математичній моделі руйнування.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно