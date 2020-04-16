Як успішно перейти на дистанційне навчання: досвід Запорізького медуніверситету

Карантин кинув виклик можливості проведення навчального процесу у школах та вузах України, однак він же став каталізатором повноцінного запуску дистанційного навчання. І в Україні вже є успішні приклади такого онлайн-навчання.

Олексій Рижов, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри медичної та фармацевтичної інформатики та новітніх технологій у Запорізькому державному медичному університеті розповів Техно 24, як їм вдалось налагодити успішне навчання онлайн.

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Підготовка

Запорізький державний медичний університет вже тривалий час працює над розвитком комп’ютерних технологій в освіті. Роботу в цьому напрямку ми розпочали у 2003 році. Спочатку запровадили платформу дистанційного навчання RATOS (є розробкою кафедри медичної інформатики) на окремих кафедрах.

У 2006-2007 року кафедри та підрозділи університету розпочали систематично використовувати відеоконференцзв’язок для організації дистанційних лекцій та наукових конференцій на базі серверу MS Lync.

Дистанційне навчання ЗДМУ тестує з 2006 року / zsmu.edu.ua

З 2010 року ми почали використовувати системи онлайн-навчання MOODLE, а з 2016 перейшли на edX як більш зрозумілу для розробників курсів, які є викладачами медичного, не технічного, університету.

З 2018 року кожний навчальний предмет, який викладають в університеті, має свій онлайн-курс. А минулого року ми почали активно використовувати хмарні сервіси, Office365.

Як вдало перейти на онлайн-навчання

Загалом можна виділити кілька причин, завдяки яким вдалось успішно перейти на дистанційне навчання в нашому університеті.

Університет добре оснащений комп’ютерною технікою (близько 60 комп’ютерних класів, телевізійні панелі, інтерактивні сенсорні панелі та навіть віртуальна система анатомічної візуалізації). Університет має розвинуту інфраструктуру на базі оптоволоконої комп’ютерної мережі, чотири центри дистанційної освіти та телемедицини, які розташовані на кафедрах університету.

Понад 15 років кафедра інформатики і центр дистанційної освіти та телемедицини займаються впровадженням технологій дистанційного навчання. Викладачі університету постійно навчаються, як створювати та розвивати онлайн-курси.

З 2016 року університет співпрацює з Microsoft Україна. МИ придбали академічну ліцензію MS Office365, а представники компанії Microsoft допомогли його інтегрувати у спільну систему з платформою розробки онлайн курсів edX. Ми використовуємо стандартні програми Office 365, а також Skype for Business, Microsoft Teams, ClassNote, MS Forms, One Drive та інші.



Зокрема, Microsoft Teams має простий та зрозумілий інтерфейс і дає змогу студентам легко зорієнтуватись у ньому, а завдяки нагадуванням та можливості запису онлайн-лекцій, не забути про наступне заняття або переглянути його згодом.

Окрім цього, з 2016 року студенти на першому курсі вивчають вступний курс щодо роботи з Office365, його сервісами та онлайн-курсами кафедр. Тому початок карантину не став великим потрясінням для всіх учасників навчального процесу.

Нині близько 90-95 % всіх занять проходять за розкладом, який був до карантину.

Труднощі

Звичайно, труднощі виникають, наприклад з виконанням практичних занять. Тож для студентів ми готуємо матеріали на рівні ситуаційних задач, а також впроваджуємо моделі захворювань на базі віртуального пацієнта. Коли студент працює з цією моделлю, він отримує всю необхідну інформацію про стан хворого, на основі якої може поставити діагноз, призначити лікування та отримати результати своїх дій. Трапляються навіть "летальні випадки" серед віртуальних пацієнтів, і це емоційно сприймають майбутні лікарі.

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Проте така практика роботи над власними помилками з психологічної точки зору допомагає студентам краще засвоїти матеріал для подальшого недопущення таких помилок.

А для отримання реального практичного досвіду студенти ЗДМУ долучаються до боротьби з коронавірусом та отримують навички допомоги хворим в польових умовах.

Студентам комфортніше навчатись з дому / zsmu.edu.ua

Нині система медичної освіти перебуває у складному стані, адже у системі медичної освіти впроваджено обов’язковий незалежний контроль знань – державний ліцензійний іспит "Крок 1, Крок 2, Крок 3" за різними напрямками (аналог американської системи оцінки знань Step 1, Step 2, Step 3). Як після карантину, проходитимуть ці іспити поки незрозуміло.

При взаємодії з співробітниками Microsoft ми вийшли на програмний продукт дистанційного прокторингу Examus – це система, в якій на базі алгоритмів штучного інтелекту аналізується відеопотік з веб-камер, що дає змогу відстежувати дії студентів під час здачі екзаменів. У планах університету закупити таку систему.

Позитив від карантину

У цій складні ситуації є і позитивні моменти, навіть для навчального процесу. Наприклад, у нас значно підвищилась інтерактивна взаємодія з лектором як під час лекції, так і після неї.

Студенти перебувають у комфортних умовах, вдома, тож їм комфортніше слухати лекції. Для таких лекцій ми традиційно використовуємо MS Teams, оскільки після невеликого тестування він виявився найзручнішим для студентів.

Але додам, що впроваджуючи дистанційну форму навчання у систему медичної освіти ми вважаємо, що найкраще навчання майбутнього лікаря відбувається біля ліжка хворого.

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