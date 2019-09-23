Як відбувається затемнення на Юпітері: ціна

59
Як відбувається затемнення на Юпітері
Як відбувається затемнення на Юпітері / https://www.sciencealert.com

Космічний апарат JunoCam показав як виглядає аналог сонячного затемнення на Юпітері. Апарат розміщений на борту космічного корабля Juno.

Зображення, яке передав JunoCam, обробив інженер-програміст NASA Кевін Джилл. Він обробив інші чудові зображення Юпітера, пише Science Alert.

Цікаво: Цікава аномалія: озонова діра над Антарктикою рекордно зменшилась

Зображення Юпітера Juno зробив на висоті близько 8000 км над поверхнею Юпітера.

Апарат зробив фото тіні, яку відкидає на поверхню планети супутник Іо. Насправді те ж саме, що сонячне затемнення на Землі. Але через величезну різницю в розмірах Землі і Юпітера тінь здається більш відповідним терміном.

Як відбувається сонячне затемнення на Юпітері

Це падає тінь від супутника Іо

Що відомо про Юпітер? Це 5 та найбільша планета Сонячної системи. Юпітер більш ніж удвічі масивніший за всі інші планети разом узяті. Також ця планета майже в 318 разів масивніша за Землю. Юпітер має 79 супутників, найбільші з яких — Іо, Європа, Ганімед та Каллісто.

У 2011 році запустили автоматичну міжпланетну станцію Юнона (Juno), яка розпочала детальні дослідження Юпітера з липня 2016 року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Зеленський підписав законопроєкт про імпічмент президента
сьогодні
10311
Теги: Техно Космос Новини Техно Юпітер NASA
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
22 вересня 22:06 Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
Анастасія Можаровська 2857
Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
21 вересня 22:02 Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
Анастасія Кушпіт 14873
Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft
20 вересня 07:02 Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft
Марія Бондар 1854
Vivo Nex 3 5G представили офіційно: характеристики і ціна смартфона з унікальним дисплеєм
17 вересня 16:03 Vivo Nex 3 5G представили офіційно: характеристики і ціна смартфона з унікальним дисплеєм
1595
Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети
17 вересня 08:03 Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети
Анастасія Можаровська 18005
Новини
Більше новин
Залиште відгук