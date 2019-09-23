Як відбувається затемнення на Юпітері: ціна

Космічний апарат JunoCam показав як виглядає аналог сонячного затемнення на Юпітері. Апарат розміщений на борту космічного корабля Juno.

Зображення, яке передав JunoCam, обробив інженер-програміст NASA Кевін Джилл. Він обробив інші чудові зображення Юпітера, пише Science Alert.

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Зображення Юпітера Juno зробив на висоті близько 8000 км над поверхнею Юпітера.

Апарат зробив фото тіні, яку відкидає на поверхню планети супутник Іо. Насправді те ж саме, що сонячне затемнення на Землі. Але через величезну різницю в розмірах Землі і Юпітера тінь здається більш відповідним терміном.

Це падає тінь від супутника Іо

Що відомо про Юпітер? Це 5 та найбільша планета Сонячної системи. Юпітер більш ніж удвічі масивніший за всі інші планети разом узяті. Також ця планета майже в 318 разів масивніша за Землю. Юпітер має 79 супутників, найбільші з яких — Іо, Європа, Ганімед та Каллісто.



У 2011 році запустили автоматичну міжпланетну станцію Юнона (Juno), яка розпочала детальні дослідження Юпітера з липня 2016 року.

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