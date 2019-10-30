Як виглядатиме розумний годинник Xiaomi Mi Watch: з’явились фото

Компанія Xiaomi готує 5 листопада велику презентацію, в рамках якої представить новий смарт-годинник Mi Watch. Цікаво, що компанія одразу ж і оприлюднила фото майбутньої новинки.

Виробник також повідомив, що розумний годинник буде працювати під управлінням фірмової операційної системи Wear OS.

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Що ще відомо? Як можна побачити на знімка, ззовні девайс нагадує Apple Watch. Апаратною платформою тут буде чіпсет Qualcomm, щодо конкретної моделі, то виробник цю інформацію не уточнює.

Також гаджет буде оснащений Wi-Fi, GPS, NFC, динаміком і матиме підтримку електронної картки (eSIM).

Xiaomi позиціонує цей девайс, як маленький смартфон на зап'ясті. Також виробник обіцяє тривалу роботу на одному заряді (більше. Ніж у конкурентів).

Новинка буде доступною у чорному та сірому кольорах.

Пропонують 2 кольори корпусу

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