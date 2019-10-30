Як виглядатиме розумний годинник Xiaomi Mi Watch: з’явились фото

1089 Читать новость на русском
Розумний годинник Xiaomi Mi Watch
Розумний годинник Xiaomi Mi Watch / Twitter/Xiaomishka

Компанія Xiaomi готує 5 листопада велику презентацію, в рамках якої представить новий смарт-годинник Mi Watch. Цікаво, що компанія одразу ж і оприлюднила фото майбутньої новинки.

Виробник також повідомив, що розумний годинник буде працювати під управлінням фірмової операційної системи Wear OS.

Цікаво: Нові деталі про навушники AirPods 3: більше кольорів та дата виходу

Що ще відомо? Як можна побачити на знімка, ззовні девайс нагадує Apple Watch. Апаратною платформою тут буде чіпсет Qualcomm, щодо конкретної моделі, то виробник цю інформацію не уточнює.

Також гаджет буде оснащений Wi-Fi, GPS, NFC, динаміком і матиме підтримку електронної картки (eSIM).

Xiaomi позиціонує цей девайс, як маленький смартфон на зап'ясті. Також виробник обіцяє тривалу роботу на одному заряді (більше. Ніж у конкурентів).

Новинка буде доступною у чорному та сірому кольорах.

Xiaomi Mi Watch

Пропонують 2 кольори корпусу 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
"90% українців роками не мали доступу до інтернету": черговий конфуз "Команди Зеленського"
сьогодні
3448
Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Xiaomi Розумний годинник
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
сьогодні 08:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 8600
Огляд Honor 20 Pro: як знімає одна з найкращих камер у світі
29 жовтня 20:04 Огляд Honor 20 Pro: як знімає одна з найкращих камер у світі
Ірина Полицька 3183
Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft
28 жовтня 16:02 Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft
Марія Бондар 2547
Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
26 жовтня 18:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
13646
Флагманський смартфон Meizu 16T представили офіційно: характеристики і ціна
24 жовтня 14:09 Флагманський смартфон Meizu 16T представили офіційно: характеристики і ціна
Ірина Полицька 1298
Новини
Більше новин
Залиште відгук