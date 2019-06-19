Як виглядає новостворений кратер на Марсі: фото

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Як виглядає кратер на Марсі
Як виглядає кратер на Марсі / space.com

Космічний апарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) зробив фото невеликого кратера, який нещодавно з'явився на Марсі. Знімок апарат зробив у квітні цього року, а зараз зображення відправили на Землю.

Як сказано на сайті space.com, ширина цього новоутвореного кратера становить 15-16 метрів. Він утворився у проміжку часу між вереснем 2016 і лютим 2019 року.

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Як розповіла представник команди HiRISE Вероніка Брей, діаметр метеорита, що впав на Марс, не перевищував 1,5 метрів. Тож він би навряд чи пережив входження в атмосферу Землі.

Як виглядає новостворений кратер на Марсі

Кратер на Марсі

Що можна побачити на знімку. На зображенні можна чітко розгледіти наслідки зіткнення: темний порох піднявся в повітря, а потім осів на поверхню. Метеорит також міг оголити базальтову породу під поверхнею Марса.

Блакитна зона може вказувати на те, що він зачепив поклади льоду, але стверджувати цього дослідники не можуть.

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Теги: Техно Новини Техно Марс Космос
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