Як виглядає та працює нова операційна система Windows 10X: відео

В мережі з'явилося відео, яке демонструє роботу та особливості нової операційної системи Windows 10X. Зауважимо, Microsoft "полегшила" свою основну операційку для пристроїв із двома дисплеями.

Особливості Windows 10X

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Порівняно з десктопною версією "десятки", інтерфейс X-версії операційної системи отримав низку помітних візуальних змін, повідомляє Windows Central.

Так, фірмове меню "Пуск" остаточно позбулося "плиткового" дизайну, на зміну якому прийшла панель ярликів встановлених додатків. У неї також інтегровані рядок пошуку з підтримкою голосового введення і область рекомендацій для швидкого запуску часто використовуваних програм.

Змінився і центр повідомлень Windows 10, що перетворився у спливаюче вікно швидких налаштувань, що нагадує фірмову "шторку" Android-смартфонів.

Особливості роботи Windows 10X – дивіться відео

Ключовим же нововведенням став двоекранний інтерфейс. Крім традиційної можливості запуску різних додатків на різних дисплеях підтримується і "режим ноутбука", при активації якого один з екранів відводиться під сенсорну клавіатуру. При цьому вона займає не всю доступну площу – над рядами клавіш залишається місце для додаткових елементів, включаючи смайлики і "гіфки".

Дата виходу ОС

Дата релізу Windows 10X розробниками ще не оголошена.

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