Як виглядає центр Чумацького Шляху: неймовірні знімки

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Як виглядає центр Чумацького Шляху
Як виглядає центр Чумацького Шляху / unsplash

Центр Чумацького Шляху включає в себе мільйони зірок, широкий спектр випромінювань та велику кількість газу. Розгледіти це різноманіття в земний телескоп доволі тяжко, однак агентство NASA опублікувало знімки у високій роздільній здатності, на яких видно все різноманіття нашої галактики.

Якісний знімок центру галактики зроблений інфрачервоним телескопом Spitzer. NASA опублікувало його для демонстрації досягнень космічної промисловості і просування проєкту космічної обсерваторії James Webb Space Telescope (JWST), яка повинна почати роботу в 2021 році.

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Космічний апарат отримає більш досконалі інфрачервоні камери, ніж його попередник і можливість захоплювати в кадр набагато більш дрібні деталі.

Навіть одне зображення з Webb стане найякіснішим знімком центру галактики з коли-небудь зроблених в історії,
– заявив один з творців телескопа Роланд Ван Дер Марел.

Що зображено на знімках? Фотографія Spitzer складається з безлічі більш дрібних знімків, що зафіксували інфрачервоне випромінювання. Сприйнятливість до інфрачервоного світла дала змогу Spitzer подолати перешкоду у вигляді хмар міжзоряного пилу, що відокремлюють Землю від центру галактики, розташованого в 26 000 світлових років від планети.


Нові фото Чумацького Шляху


NASA опублікувало знімки центру галактики

Більш "холодні" старі зірки мають синюватий відтінок, а масивні молоді – насичений червоний. Горизонтальна смуга в центрі знімка – площина диска Чумацького Шляху, а саме яскрава пляма і є центр галактики, в центрі якого розташована надмасивна чорна діра.

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Так багато цікавих, дивних речей відбувається в центрах галактик. Ми хочемо з'ясувати, що відбувається в нашій власній,
– зазначила одна з розробниць інфрачервоної камери для нового телескопа Марсія Ріці.

Що відомо про новий телескоп? JWST повністю зібраний і зараз тестується в Каліфорнії на потужностях концерну Northrop Grumman. Запуск в космос намічений на 31 березня 2021 року. Очікується, що він допоможе вивчити кожну стадію історії Всесвіту, а також отримати зображення чорної діри в центрі галактики високої якості.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Космос Новини Техно NASA
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