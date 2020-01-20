24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Як виглядає виверження вулкану із космосу: неймовірні знімки NASA

1650 Читать новость на русском
Виверження вулкану Тааль / BFMTV

Довгий час вулкан Тааль, який розташований на філіпанському острові Лусон, вважався сплячим. Останнє його виверження зафіксували в 1977 році, однак він проснувся 12 січня 2020 року. Виверження Тааля можна було побачити навіть з космосу.

Що відомо про виверження вулкану

До теми: Телескоп Hubble зафіксував найменші скупчення темної матерії у Всесвіті

Тааль розташований на відстані 60 кілометрів від столиці Філіппін Маніли на острові Лусон. Після 43 років, проведених в сплячці, він налякав безліч жителів столиці, почавши викидати стовпи попелу і вивергаючи лаву.

Виверження було настільки масштабним, що стовп диму було видно навіть з космосу, що показано на анімації, яку створила Обсерваторія Землі NASA на основі знімків з японського супутника Himawari-8.

Чому вулкан небезпечний

Незважаючи на те що Тааль належить до маленьких вулканів, він вважається одним з найбільш небезпечних, оскільки у його підніжжя мешкає безліч людей. За даними ООН, в зоні з радіусом 14 кілометрів проживає близько 450 тисяч чоловік, а в 17-кілометровій області – вже 930 тисяч.

Виверження вулкану Тааль – дивіться відео

Крім лави, яка становить підвищену небезпеку, жителям може загрожувати вулканічний попіл і токсичні гази. За даними експертів, шкідливі речовини здатні поширюватися на відстань до 100 кілометрів від точки виверження.

 

 

Міністерство оборони країни закликало жителів терміново евакуюватися якомога далі від епіцентру.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
сьогодні
15371
Автор: Єва Шварц
Теги: Новини Техно Техно Космос Філіппіни Виверження вулкану NASA
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
14 січня 21:18 Прогнози 2020: які зміни відбудуться на ринку новітніх технологій в Україні
Ірина Полицька 488
14 січня 19:35 Що таке LinkedIn: як створити профіль, щоб зацікавити роботодавця
Ірина Полицька 345
14 січня 09:07 Хто такий Сергій Корольов: біографія українського інженера, який відправив першу людину в космос
Анастасія Можаровська 8646
13 січня 21:25 9 дивних продуктів Xiaomi, про які ви могли не знати
Назар Токар 2503
10 січня 21:02 Приховані функції Google Chrome, які скоро зникнуть
Назар Токар 1357
Новини
Більше новин
Залиште відгук