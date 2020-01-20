Як виглядає виверження вулкану із космосу: неймовірні знімки NASA

Довгий час вулкан Тааль, який розташований на філіпанському острові Лусон, вважався сплячим. Останнє його виверження зафіксували в 1977 році, однак він проснувся 12 січня 2020 року. Виверження Тааля можна було побачити навіть з космосу.

Що відомо про виверження вулкану

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Тааль розташований на відстані 60 кілометрів від столиці Філіппін Маніли на острові Лусон. Після 43 років, проведених в сплячці, він налякав безліч жителів столиці, почавши викидати стовпи попелу і вивергаючи лаву.

Виверження було настільки масштабним, що стовп диму було видно навіть з космосу, що показано на анімації, яку створила Обсерваторія Землі NASA на основі знімків з японського супутника Himawari-8.

Чому вулкан небезпечний

Незважаючи на те що Тааль належить до маленьких вулканів, він вважається одним з найбільш небезпечних, оскільки у його підніжжя мешкає безліч людей. За даними ООН, в зоні з радіусом 14 кілометрів проживає близько 450 тисяч чоловік, а в 17-кілометровій області – вже 930 тисяч.

Виверження вулкану Тааль – дивіться відео

Крім лави, яка становить підвищену небезпеку, жителям може загрожувати вулканічний попіл і токсичні гази. За даними експертів, шкідливі речовини здатні поширюватися на відстань до 100 кілометрів від точки виверження.

Міністерство оборони країни закликало жителів терміново евакуюватися якомога далі від епіцентру.

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