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Як заблокувати номер телефону на Android та iOS: поради

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Як заблокувати номер телефону / unsplash.com

Іноді телефонний спам може створювати суттєві незручності. Найнадійніший метод захисту – блокування номера телефону настирливого абонента, щоб він не зміг вам більше писати чи дзвонити. Як правильно заблокувати номер телефону – розкажемо далі.

Ми розкажемо на прикладі найпопулярніших операційних систем: Android та iOS.

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Блокування номеру на Android

На різних смартфонах під управлінням Android блокування може відрізнятися, але результат буде таким же: ви зможете забути про неприємного вам абонента або телефонний спам.

Щоб заблокувати номер телефону на Android, потрібно:

  • відкрийте додаток Телефон (Phone)
  • виберіть номер, що хочете заблокувати
  • на смартфонах Samsung виберіть Деталі (Details)

Залежно від моделі виберіть один з пунктів: "Заблокувати номер" (Block number), "Відхиляти дзвінки" (Reject calls) або "Додати до чорного списку" (Add to blacklist).

На деяких моделях Android блокування працює по-іншому:

  • відкрийте профіль абонента
  • згори праворуч натисніть на три крапки, щоб відкрити меню
  • виберіть "Блокувати номери" (Block numbers)
  • натисніть Заблокувати (Block)

Заблокувати номер на iPhone

Блокування номеру телефону на iPhone можна зробити в трьох місцях: в списку останніх вхідних номерів, з додатку FaceTime або зі списку повідомлень. Після блокування номеру в будь-якому з цих додатків, він буде автоматично заблокований скрізь.

via GIPHY

Отже, щоб додати до чорного списку абонента на iPhone, треба зробити наступне:

  • натисніть іконку інформації праворуч від потрібного номеру в списку вхідних
  • ви побачите сторінку профілю абонента. Внизу натисніть на кнопку "Заблокувати цього абонента" (Block this Caller).
  • ви побачите попередження про те, що цей абонент не зможе дзвонити вам або надсилати повідомлення. Підтвердіть вибір, натиснувши "Заблокувати контакт" ("Block Contact").

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Щоб перевірити список заблокованих номерів, зробіть наступне:

  • відкрийте налаштування (Settings)
  • зайдіть в Телефон (Phone)
  • натисніть на Блокування та ідентифікація (Call Blocking & Identification)
  • далі в списку ви можете або переглянути деталі абонента, або видалити його з чорного списку.

Окрім того, ви можете обмежити отримання повідомлень iMessages лише на тих людей, хто є у вашому списку контактів. Після того, як хоча б одне повідомлення буде відфільтровано подібним чином, ви побачите вкладку "Невідомі відправники" ("Unknown Senders"). Ви досі отримуватиме ці повідомлення, але ви не побачите сповіщення про них, а знайти ці повідомлення ви зможете лише у відповідній вкладці.

Щоб відфільтрувати iMessages, зробіть наступне:

  • зайдіть у Налаштування
  • виберіть Повідомлення
  • прокрутіть до "Невідомі й спам" (Unknown & Spam)
  • увімкніть "Фільтрувати невідомих відправників" (Filter Unknown Senders)

Зверніть увагу, що якщо ви спочатку блокуєте контакт, а потім знімаєте блокування, то всі повідомлення або дзвінки, що він робив під час блокування, будуть втрачені і ви їх не побачите.

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Автор: Назар Токар
Теги: Техно Новини Техно Смартфони iOS Android
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