Як заблокувати номер телефону на Android та iOS: поради

Іноді телефонний спам може створювати суттєві незручності. Найнадійніший метод захисту – блокування номера телефону настирливого абонента, щоб він не зміг вам більше писати чи дзвонити. Як правильно заблокувати номер телефону – розкажемо далі.

Ми розкажемо на прикладі найпопулярніших операційних систем: Android та iOS.

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Блокування номеру на Android

На різних смартфонах під управлінням Android блокування може відрізнятися, але результат буде таким же: ви зможете забути про неприємного вам абонента або телефонний спам.

Щоб заблокувати номер телефону на Android, потрібно:

відкрийте додаток Телефон (Phone)

виберіть номер, що хочете заблокувати

на смартфонах Samsung виберіть Деталі (Details)

Залежно від моделі виберіть один з пунктів: "Заблокувати номер" (Block number), "Відхиляти дзвінки" (Reject calls) або "Додати до чорного списку" (Add to blacklist).

На деяких моделях Android блокування працює по-іншому:

відкрийте профіль абонента

згори праворуч натисніть на три крапки, щоб відкрити меню

виберіть "Блокувати номери" (Block numbers)

натисніть Заблокувати (Block)

Заблокувати номер на iPhone

Блокування номеру телефону на iPhone можна зробити в трьох місцях: в списку останніх вхідних номерів, з додатку FaceTime або зі списку повідомлень. Після блокування номеру в будь-якому з цих додатків, він буде автоматично заблокований скрізь.

Отже, щоб додати до чорного списку абонента на iPhone, треба зробити наступне:

натисніть іконку інформації праворуч від потрібного номеру в списку вхідних

ви побачите сторінку профілю абонента. Внизу натисніть на кнопку "Заблокувати цього абонента" (Block this Caller).

ви побачите попередження про те, що цей абонент не зможе дзвонити вам або надсилати повідомлення. Підтвердіть вибір, натиснувши "Заблокувати контакт" ("Block Contact").

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Щоб перевірити список заблокованих номерів, зробіть наступне:

відкрийте налаштування (Settings)

зайдіть в Телефон (Phone)

натисніть на Блокування та ідентифікація (Call Blocking & Identification)

далі в списку ви можете або переглянути деталі абонента, або видалити його з чорного списку.

Окрім того, ви можете обмежити отримання повідомлень iMessages лише на тих людей, хто є у вашому списку контактів. Після того, як хоча б одне повідомлення буде відфільтровано подібним чином, ви побачите вкладку "Невідомі відправники" ("Unknown Senders"). Ви досі отримуватиме ці повідомлення, але ви не побачите сповіщення про них, а знайти ці повідомлення ви зможете лише у відповідній вкладці.

Щоб відфільтрувати iMessages, зробіть наступне:

зайдіть у Налаштування

виберіть Повідомлення

прокрутіть до "Невідомі й спам" (Unknown & Spam)

увімкніть "Фільтрувати невідомих відправників" (Filter Unknown Senders)

Зверніть увагу, що якщо ви спочатку блокуєте контакт, а потім знімаєте блокування, то всі повідомлення або дзвінки, що він робив під час блокування, будуть втрачені і ви їх не побачите.

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