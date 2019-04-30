З першого травня в Україні почне діяти послуга MNP. Вона дозволяє змінити оператора, при цьому зберігши старий номер телефону.

Що передбачає послуга MNP

Ця послуга буде корисна тим, хто вже тривалий час користується одним номером телефону, а також для тих, у кого до цього номеру прив'язані різні онлайн-сервіси, соцмережі, банківські системи тощо.

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До слова, послугу MNP у розвинених країнах впровадили ще на початку 2000-х. Тож, в залежності від оператора і географії, послугу можна під'єднати протягом кількох годин або кількох днів. Наразі MNP працює більш, ніж у 80 країнах.

В Україні ж про MNP заговорили на законодавчому рівні у 2010 році, але через бюрократичні труднощі, взаємодію з операторами, запуск і тестування нового програмного забезпечення процес затягнувся. А остаточну дату запуску послуги для загального користування переносили кілька разів.



Як змінити оператора зв'язку і зберегти свій номер телефону

З технічного погляду, послуга MNP реалізована через маршрутизацію мобільного сигналу на конкретний номер телефону після його перенесення іншому оператору. У більшості випадків для цього використовують центральну базу даних перенесених номерів.

Як змінити оператора, зберігши номер телефона

1. Спершу потрібно перевірити, чи зареєстрований ваш номер на вас. Зробити це можна в особистому кабінеті на сайті вашого оператора або в одному з фірмових магазинів зв'язку.

2. Якщо ні, то потрібно буде заповнити анкету і надати цифровий підпис з банку, або один з документів.

3. Потім необхідно подати заявку на перенесення номера телефону та отримати нову SIM-картку, після того, як оператор її схвалить.

Важливо! Постачальники послуг мобільного зв'язку можуть відмовити у перенесенні номера, якщо номер не зареєстрований, в анкеті вказані неправильні дані, після останнього перенесення мобільного номера не пройшло 30 днів або абонент подав MNP-заявку відразу кільком операторам.

Загалом процедура перенесення номера триває три робочі дні. Після переходу до нового оператора потрібно буде просто вибрати відповідний тарифний план. У "Київстар" і "Vodafone Україна" підтвердили, що за послугу MNP і нову SIM-картку не потрібно буде платити.

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