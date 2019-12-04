Які ґаджети найактивніше купували українці: цікава статистика

Українці активно купують девайси через інтернет. Найпопулярнішим смартфоном, який купили на OLX у 2019 року, став iPhone. На другій сходинці – девайси від Xiaomi.

Про це свідчить результати дослідження, яке провели аналітики OLX.

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У 2019 році до продавців iPhone звертались в середньому 7,1 разів на кожне оголошення. Продавці смартфонів від Xiaomi у середньому отримували 6,6 відгуків. А на третій позиції – бренд LG, який отримував 5,3 відгуки на кожен продукт.

Також у п’ятірку лідерів потрапили смартфони Meizu та Lenovo.

Найпопулярніші девайси, що купували на OLX

Найпопулярніші ноутбуки

Найпопулярнішим брендом ноутбуків теж є Apple – 4,6 відгуків на одну пропозицію про продаж. На другому місці ASUS та Acer, що отримували по 4 відгуки. А на третьому місці – Lenovo (3,9 відгуків на кожну пропозицію).

Бездротові навушники

А от найпопулярнішими моделями є всього дві AirDots від Xiaomi та AirPods від Apple. Вони отримували 10 та 9 відгуків на одну пропозицію відповідно.

Аналітики додали, що в середньому на OLX модель AirDots коштувала 650 гривень. При цьому за AirPods потрібно було заплатити 1 540 гривень.

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