Які iPhone та iPad можуть не отримати оновлення до iOS 13

Згідно з новим витоком щодо операційної системи iOS 13, кілька “старших” моделей iPhone не отримають довгоочікуваного оновлення. Як повідомляють джерела, не оновляться чотири моделі смартфонів "яблучної" корпорації та дві моделі планшетів iPad.

Які iPhone не отримають оновлення? Як повідомляє французьке видання iPhonesoft, iOS 13 не отримають: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPad mini 2 та iPad Air.

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У більшості моделей виходить термін підтримки. Свіжа інформація в цілому відповідає стандартному циклу оновлень Apple своїх мобільних пристроїв. iPhone 5s вийшов в 2013 році, iPhone 6 та iPhone 6 Plus – в 2014 році. Зазвичай Apple продовжує підтримувати iPhone і iPad протягом п'яти років після запуску.

У 2019 iPhone 5s виповниться вже шість років, iPhone 6 та iPhone 6 Plus – по п'ять. За традиційною схемою випуску оновлень, ці моделі не повинні отримати оновлення до iOS 13.



iPhone SE може не отримати оновлення до iOS 13

Чому iPhone SE не отримає iOS 13? У витоку стверджується, що iPhone SE зразка 2016 року випуску так само не отримає можливості оновлення до iOS 13. У 2019 смартфону виповниться всього три роки. Відмова від поновлення настільки свіжого пристрою буде нетиповою для Apple.

Однак не виключено, що Apple вирішила відмовитися від підтримки всіх 4-дюймових iPhone із запуском iOS 13. Це рішення дасть змогу компанії значно легше розробляти операційну систему без необхідності адаптування її під iPhone 5s та iPhone SE.

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Які iPad не отримають iOS 13 і чому? Що стосується iPad, то згідно з даними iPhonesoft, підтримки iOS 13 не дорахуються iPad Air та iPad mini 2. Обидва планшета були випущені в 2013 році.

Остаточний список пристроїв з підтримкою iOS 13 оголосять на WWDC 2019. Зауважимо, що це лише офіційно не підтверджений витік. Не потрібно панікувати, якщо раптом ви побачили свій смартфон серед тих, які не отримають оновлення. Офіційний список пристроїв з підтримкою iOS 13 оголосять 3 червня на конференції WWDC 2019.

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