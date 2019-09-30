Які смартфони Huawei оновляться до Android 10: список пристроїв

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Які смартфони Huawei оновляться до Android 10
Які смартфони Huawei оновляться до Android 10 / ixbt.com

Компанія Huawei оприлюднила список пристроїв, які отримають оновлення операційної системи Android 10 з фірмовою оболонкою EMUI 10 до кінця року.

Наразі мова йде про бета-версії системи. Список смартфонів Huawei оприлюднив на сторінці в соціальній мережі Weibo.

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Загалом, виробник планує оновити 33 моделі. У цей список входять смартфони Huawei, а також пристрої бренду Honor, що належить китайському виробникові.

Зокрема, вже у жовтні отримають оновлення такі смартфони:

  1. Huawei P30,
  2. P30 Pro,
  3. P20, P20 Pro,
  4. Mate 20,
  5. Mate 20 Pro,
  6. Mate 20X,
  7. Mate 20 RS,
  8. Honor 20,
  9. Honor 20 Pro,
  10. Honor V20
  11. Honor Magic 2.
  12. Nova 4e

В листопаді оновляться:

  1. Mate 10;
  2. Nova 5 Pro.

Інші смартфони отримають тестову збірку системи в листопаді або грудні.

З планшетів Huawei планує оновити 10 і 8.4-дюймові версії MediaPad M6. Це має відбутись вже у листопаді.

Які смартфони Huawei оновляться до Android 10

Які смартфони Huawei оновляться до Android 10

Що нового у EMUI 10? Ядро EMUI 10 засноване на Android 10 і має новий дизайн. Смартфони отримають удосконалений темний режим, що враховує людський фактор і є приємніший для очей.

Нова система також підтримує кольоровий екранний дисплей Always-On Display. Крім дати, часу, заряду акумулятора, сповіщення про повідомлення тощо, він також відображає колірний циферблат, фон і малюнок.

Ще одна цікава фішка – підтримка управління простором з підтримкою штучного інтелекту. Ця система дає змогу користувачам ковзати по сторінці вгору і вниз, не торкаючись екрана.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Huawei Android
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