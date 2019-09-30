Які смартфони Huawei оновляться до Android 10: список пристроїв

Компанія Huawei оприлюднила список пристроїв, які отримають оновлення операційної системи Android 10 з фірмовою оболонкою EMUI 10 до кінця року.

Наразі мова йде про бета-версії системи. Список смартфонів Huawei оприлюднив на сторінці в соціальній мережі Weibo.

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Загалом, виробник планує оновити 33 моделі. У цей список входять смартфони Huawei, а також пристрої бренду Honor, що належить китайському виробникові.

Зокрема, вже у жовтні отримають оновлення такі смартфони:

Huawei P30, P30 Pro, P20, P20 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X, Mate 20 RS, Honor 20, Honor 20 Pro, Honor V20 Honor Magic 2. Nova 4e

В листопаді оновляться:

Mate 10; Nova 5 Pro.

Інші смартфони отримають тестову збірку системи в листопаді або грудні.

З планшетів Huawei планує оновити 10 і 8.4-дюймові версії MediaPad M6. Це має відбутись вже у листопаді.

Які смартфони Huawei оновляться до Android 10

Що нового у EMUI 10? Ядро EMUI 10 засноване на Android 10 і має новий дизайн. Смартфони отримають удосконалений темний режим, що враховує людський фактор і є приємніший для очей.

Нова система також підтримує кольоровий екранний дисплей Always-On Display. Крім дати, часу, заряду акумулятора, сповіщення про повідомлення тощо, він також відображає колірний циферблат, фон і малюнок.

Ще одна цікава фішка – підтримка управління простором з підтримкою штучного інтелекту. Ця система дає змогу користувачам ковзати по сторінці вгору і вниз, не торкаючись екрана.

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