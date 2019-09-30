Які смартфони Huawei оновляться до Android 10: список пристроїв
Компанія Huawei оприлюднила список пристроїв, які отримають оновлення операційної системи Android 10 з фірмовою оболонкою EMUI 10 до кінця року.
Наразі мова йде про бета-версії системи. Список смартфонів Huawei оприлюднив на сторінці в соціальній мережі Weibo.
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Загалом, виробник планує оновити 33 моделі. У цей список входять смартфони Huawei, а також пристрої бренду Honor, що належить китайському виробникові.
Зокрема, вже у жовтні отримають оновлення такі смартфони:
- Huawei P30,
- P30 Pro,
- P20, P20 Pro,
- Mate 20,
- Mate 20 Pro,
- Mate 20X,
- Mate 20 RS,
- Honor 20,
- Honor 20 Pro,
- Honor V20
- Honor Magic 2.
- Nova 4e
В листопаді оновляться:
- Mate 10;
- Nova 5 Pro.
Інші смартфони отримають тестову збірку системи в листопаді або грудні.
З планшетів Huawei планує оновити 10 і 8.4-дюймові версії MediaPad M6. Це має відбутись вже у листопаді.
Які смартфони Huawei оновляться до Android 10
Що нового у EMUI 10? Ядро EMUI 10 засноване на Android 10 і має новий дизайн. Смартфони отримають удосконалений темний режим, що враховує людський фактор і є приємніший для очей.
Нова система також підтримує кольоровий екранний дисплей Always-On Display. Крім дати, часу, заряду акумулятора, сповіщення про повідомлення тощо, він також відображає колірний циферблат, фон і малюнок.
Ще одна цікава фішка – підтримка управління простором з підтримкою штучного інтелекту. Ця система дає змогу користувачам ковзати по сторінці вгору і вниз, не торкаючись екрана.
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