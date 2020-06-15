Сфера інформаційних технологій – одна з небагатьох, яка продовжує рости навіть в умовах нестабільності. Водночас, Україна посідає одне з перших місць серед країн, що стрімко розвивають сферу інформаційних технологій.

Українські ЗВО щорічно готують до 16 тисяч випускників IT-спеціальностей. Може здатися, що це значна цифра. Однак конкуренція за технічних фахівців серед IT-компаній ще серйозніша, ніж боротьба за нових клієнтів.

Спеціалісти сфери IT завжди мають високий попит на ринку праці, а особливості умов та гідна зарплатня змушує все більшу кількість людей "переходити в ІТ".

Водночас підготовка молодих фахівців часто не відповідає запитам бізнесу – приступити до реальних проєктів вони можуть лише через три-шість місяців додаткової підготовки після випуску. Саме тому варто подбати про майбутню якісну освіту наперед.

Однак, є одне місце, де учні можуть розкрити власний потенціал, реалізувавши та презентувавши повноцінні проєкти, які відкривають їм шлях до ІТ-галузі.

IT-школа Samsung

Все частіше звучить питання "Як потрапити в ІТ?", яке зокрема є актуальним для учнів старших класів та випускників, які шукають навчальний заклад, що може забезпечити їм високоякісну освіту.

Знання українських школярів раніше не виходили за межі шкільного курсу інформатики та основ програмування. Зараз ситуація кардинально змінилася. Отримати якісну та безкоштовну освіту, яка змінить життя вашої дитини – реально.

Одним з проєктів, який гарантує якісну та безкоштовну освіту, є IT-школа Samsung – це освітній проєкт компанії Samsung Electronics. IT-школа передбачає безкоштовне навчання учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів об’єктно-орієнтованому програмуванню.

IT – це компетентність майбутнього, яка включена в концепцію Нової української школи. IT-школа Samsung – це важливий проєкт корпоративно-соціальної відповідальності, що дозволить працьовитим дітям розкрити свій потенціал. До того ж, курс є абсолютно безкоштовним.

– наголошує Віктор Степаненко, керівник відділу корпоративного маркетингу компанії "Samsung Electronics Україна".

Історія проєкту та школи

IT-школа Samsung як проєкт стартувала у 2012 році у Південній Кореї з реалізації додаткової ІТ освіти у 36 школах. Станом на сьогодні ця освітня ініціатива охопила понад 2500 ІТ-шкіл Samsung по всьому світу, серед яких і Україна.

В Україні проєкт було започатковано у 2016 році – все почалося з відкриття 2 шкіл у Києві. Відтоді проєкт суттєво розширився. ІТ-школа Samsung відкрила свої двері у 5 українських містах: Київ, Львів, Харків, Дніпро, Вінниця.

Зараз ІТ-школа Samsung відкриває реєстрацію на 2020-2021 навчальний рік, а навчальна програма розрахована на учнів 9-10 класів. Вона розроблена регіональним представництвом Samsung спільно з фахівцями зі штаб-квартири компанії. Протягом року школярі вивчатимуть як писати Android-додатки на Java і готуватимуться до захисту проєктів.

Програма навчання та готові проєкти

Програма розрахована на один навчальний рік, який складається з 5 модулів. Учні вивчають основи програмування на мові Java, об’єктно-орієнтоване програмування на мові Java під Android, основи інформаційної безпеки, введення в системи управління базами даних на прикладі SQLite, а також введення в World Wide Web.



Вимоги навчальної програми ІТ-школи Samsung

Реєстрація на 2020-2021 навчальний рік триватиме до 25 серпня. Після її завершення будуть додатково повідомленні деталі про місце та час для вступного тестування. За результатами тестування до подальшого навчання в ІТ-школі Samsung буде відібрано 200 дітей.

До речі, залишити заявку діти та дорослі можуть за цим посиланням.

У травні цього року було успішно здійснено вже четвертий випуск учнів. Попри те, що у зв'язку з початком загальнодержавного карантину заняття у IT-школі Samsung було переведено в онлайн-формат, більшість учнів успішно завершили курс і захистили свої фінальні проєкти на регіональному та фінальному захистах онлайн. Випускники й переможці-фіналісти отримають сертифікати та спеціальні дипломи з відзнакою від Samsung Electronics.

За результатами регіонального відбору 19 учнів школи представили 14 кращих проєктів. Це повноцінні додатки для Android-смартфонів. Варто обмовитися, що при оцінюванні робіт до уваги бралася не лише технічна складність готових програм, але й уміння учнів презентувати свої роботи.

24 канал поспілкувався з викладачем ІТ-школи Samsung, аби більше дізнатися про те, як працює школа та які проєкти втілюють в життя її учні.



Викладач ІТ-школи Samsung – Сергій Кривопуст, м. Харків

Розкажіть про проєкт Samsung IT School, і чи вважаєте Ви, що він дає гарну базу знань для майбутнього розвитку у сфері програмування?

Мене звати Сергій і я Android developer з досвідом понад 5 років, викладаю на проєкті вже 2 роки. Матеріал у школі дітям дається повною мірою, але потрібно регулярно відвідувати заняття і робити домашні завдання. Після закінчення курсу діти отримують відмінну базу для вступу в технічні ЗВО, вміють логічно та об'єктно мислити, а також можуть повноцінно написати свої програми та працювати з системою контролю версій.

Розкажіть про проєкт-переможець: що було цікавого в процесі розробки і як, на Вашу думку, чи заслуговує він уваги?

Проєкт MyJAMI, який написав Денис, посів перше місце і не безпідставно. Денис знав з першого уроку, що буде розробляти, відвідував усі заняття і витрачав багато часу на самонавчання. Проєкт вирізняє хороша архітектура, використані останні бібліотеки й стандарти, які були представлені на GoogleIO: Jetpak, Firebase Auth, Firestore, Room і Matherial design. І він не припинив розробку після закінчення курсу, а активно працює над вдосконаленням нових функцій програми.

Ваші думки та побажання майбутнім учням Samsung IT School?

Мені здається, це найкращий проєкт, який допомагає дітям навчитися програмуванню, працювати в команді і самостійно, а також використовувати ресурси і літературу для вирішення завдань.

Чому варто прийти та навчатися у Samsung IT School?

Я вважаю, спробувати вступити до школи повинен кожен, кому хоч трохи подобається програмування. Свого часу я витратив на навчання багато часу і грошей, і було б нерозумно не скористатися такою можливістю.

Ми також поспілкувалися з учнем Samsung ІТ-школи і автором проєкту MyJAMI, Денисом.



Учень ІТ-школи Samsung – Денис (автор проєкту MyJAMI)

Розкажи про себе, як ти зацікавився програмуванням?

Я – Денис Бондаренко з Харкова. Мені майже 16 років, в цьому році я закінчив 10-ий клас. У вільний час займаюся волейболом. У школі мені подобається і легко дається математика й фізика. Познайомившись на уроках інформатики з мовою програмування Pascal, вирішив спробувати пройти кілька онлайн-курсів з програмування. І зрозумів, що мені це цікаво.

Чому обрав саме Samsung IT School та чи сподобалося навчатися у Samsung IT School?

Минулого року я побачив в інтернеті оголошення про набір в Samsung IT School. Зовсім не готувався до відбору і тому не пройшов. Але цього року потрапити туди стало моєю метою. Підготувався і без складнощів пройшов. Довіру викликало те, що організатор – компанія Samsung Electronics – насправді дуже відома та інноваційна у технологічному плані. Курси дуже сподобалися. Професійний викладач зрозуміло пояснював цікаву програму.

Як ти вважаєш, у Samsung IT School ти отримав знання, що знадобляться у майбутньому?

Ми вивчили дуже багато корисної інформації: основи мови Java, ООП, основи розробки на Android та інше. Завдяки курсам я визначився з напрямком в IT, яким хочу займатися.

Чому ти обрав саме цей проєкт?

Я почав думати про створення електронного щоденника ще у вересні. Це зручно і полегшить життя сучасним школярам і студентам. А коли весь світ почав навчатися дистанційно, я зрозумів, що це саме те, що потрібно.

Які плани на майбутнє та побажання усім майбутнім учням Samsung IT School?

В майбутньому я планую закінчити мій проєкт MyJAMI. Після школи буду вступати до ЗВО на спеціальність "Комп'ютерні науки" або "Інженерія програмного забезпечення". Планую вже шукати роботу Android-розробника, поєднуючи зі школою, оскільки, крім основного курсу Samsung IT School, я багато займався самостійно. Думаю, моїх знань має вистачити. Майбутнім учням бажаю насамперед розібратися в собі. Зрозуміти, якщо програмування – ваше покликання, то потрібно рухатися наполегливо до цієї мети, а Samsung IT School вам у цьому допоможе.

Останнім часом ІТ-сфера все глибше проникає у наше життя. Важливо, щоб діти вчасно отримали якісні знання в тому напрямку, який їх найбільше цікавить. Досвід ІТ-школи Samsung демонструє, що учні створюють повноцінні проєкти, які в перспективі можуть позитивно впливати на життя людей.