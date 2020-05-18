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YouTube переглянув класичні стандарти якості відео

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Стандарти відео YouTube (Ютуб) – нові правила користування
Нові стандарти відео YouTube / Google

Популярний відеохостинг YouTube ввів нову класифікацію, згідно з якою великий відсоток розміщених там відеороликів перестав вважатися, як відео у високій роздільній здатності. Таким чином цензори Google вперше за довгі роки підвищили вимоги до якості зображення для опублікованого контенту.

Протягом багатьох років ролики з роздільною здатністю 720p автоматично належали до стандарту відео високої чіткості (HD), в той час як контент в 360p і 480p класифікувався як SD (стандартне розширення), розповідає wccftech.

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Чергове нововведення Google привело до перегляду цієї ієрархії. Згідно з новими критеріями, з появою форматів 1080p, 2К і 4K картинка в HD "застаріла" і більше не відповідає своєму колишньому рейтингу. При цьому дисплеї та монітори з максимальною роздільною здатністю 720p виробниками як і раніше визнаються як HD-обладнання.

Відповідну зміну вже можна помітити при перегляді YouTube в браузерах Safari, Chrome, Firefox і Microsoft Edge: при спробі вибрати якість відеоролика 720p відмітка HD відсутня. Представники сервісу своє рішення офіційно не прокоментували.


Зміни стандартів визначення HD відео

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Автор: Михайло Года
Теги: YouTube Новини Техно Техно Інтернет
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