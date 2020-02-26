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Який смартфон найбільше купували в 2019 році

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iPhone Xr – найбільше купували в 2019 році / Unsplash

Міжнародна аналітична компанія Omdia опублікувала звіт, в якому підбила підсумки продажів в 2019 році. Судячи із документу, найбільш продаваним смартфоном став iPhone Xr, а серед лідерів опинилося одразу кілька пристроїв компаній Apple та Samsung.

Лідери рейтингу

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iPhone Xr зайняв першу позицію з показником продажів в 46,3 мільйона реалізованих пристроїв за рік. При цьому в 2018 році Apple зуміла продати ще 23,1 мільйона цих моделей, повідомляє Gizchina.

Другу сходинку посів iPhone 11 – по всьому світу за 2019 рік продали 37,3 мільйона ґаджетів.

З третього по п'яте місце займають смартфони Samsung: моделі Galaxy A10, A50 і A20 з 30,3, 24,2 і 19,2 мільйона реалізованих примірників відповідно.


Які смартфони найкраще продавалися в 2018 та 2019 роках

Смартфони китайських виробників

В першу десятку потрапив лише один смартфон китайського бренду – Redmi Note 7, на частку якого припадає 16,4 мільйона збутих пристроїв.

Примітно, що звіт минулого року також демонструє домінування смартфонів Apple. Тоді перші три рядки рейтингу закріпилися за iPhone 8, iPhone X та iPhone 8 Plus.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Новини Техно Техно iPhone Apple Смартфони
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