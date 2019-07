Яку музику українці найчастіше шукали в Shazam: цікава статистика

Сервіс з розпізнавання музики Shazam опублікував рейтинги найпопулярніших треків першої половини 2019 року. Лідер рейтингу в Україні зібрав більше 12 мільйонів переглядів на YouTube, хоча пісні лише 1 місяць.

Рейтинг пошуку Shazam в Україні виглядає наступним чином:

Bbno$ & Y2K – Lalala. Meduza Feat. Goodboys – Piece Of Your Heart. Billie Eilish – bad guy. Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita. SAINt JHN – Roses (Imanbek Remix). Lil Nas X – Old Town Road. Artik & Asti Feat. Артем Качер – Грустный Дэнс. Lil Nas X Feat. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix). HammAli & Navai – Прятки. Sub Urban – Cradles.

Bbno$ & Y2K – Lalala: слухайте пісню

Світовий рейтинг пошуку Shazam. У світовому топі першу сходинку займає трек Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita. Друга та третя сходинки світового рейтингу збігаються із запитами українців: Meduza Feat. Goodboys – Piece Of Your Heart та Billie Eilish – bad guy відповідно. До десятки найпопулярніших пісень за версією Shazam також потрапив Джастін Бібер із композицією I Don't Care.

Інші номінації Shazam. Найпопулярніша виконавиця – Біллі Айліш. Лідером в трійці найпопулярніших музикантів визнаний Calvin Harris. Слідом йде репер Drake і колумбійський виконавець J Balvin.

Кліп виконавця J Balvin, Bebe Rexha та David Guetta – Say My Name: дивіться відео

Біллі Айліш відзначилася і як автор пісні, яка найдовше протрималася в світових чартах Shazam. Композиція Bad Guy займала лідируючу позицію протягом 10 тижнів, ставши найбільш запитуваною в світі.

