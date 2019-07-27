Яку музику українці найчастіше шукали в Shazam: цікава статистика

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Яку музику українці найчастіше шукали в Shazam
Яку музику українці найчастіше шукали в Shazam / unsplash

Сервіс з розпізнавання музики Shazam опублікував рейтинги найпопулярніших треків першої половини 2019 року. Лідер рейтингу в Україні зібрав більше 12 мільйонів переглядів на YouTube, хоча пісні лише 1 місяць.

Рейтинг пошуку Shazam в Україні виглядає наступним чином:

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  1. Bbno$ & Y2K – Lalala.
  2. Meduza Feat. Goodboys – Piece Of Your Heart.
  3. Billie Eilish – bad guy.
  4. Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita.
  5. SAINt JHN – Roses (Imanbek Remix).
  6. Lil Nas X – Old Town Road.
  7. Artik & Asti Feat. Артем Качер – Грустный Дэнс.
  8. Lil Nas X Feat. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix).
  9. HammAli & Navai – Прятки.
  10. Sub Urban – Cradles.

Bbno$ & Y2K – Lalala: слухайте пісню

 

Світовий рейтинг пошуку Shazam. У світовому топі першу сходинку займає трек Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita. Друга та третя сходинки світового рейтингу збігаються із запитами українців: Meduza Feat. Goodboys – Piece Of Your Heart та Billie Eilish – bad guy відповідно. До десятки найпопулярніших пісень за версією Shazam також потрапив Джастін Бібер із композицією I Don't Care.

Інші номінації Shazam. Найпопулярніша виконавиця – Біллі Айліш. Лідером в трійці найпопулярніших музикантів визнаний Calvin Harris. Слідом йде репер Drake і колумбійський виконавець J Balvin.

Кліп виконавця J Balvin, Bebe Rexha та David Guetta – Say My Name: дивіться відео

Біллі Айліш відзначилася і як автор пісні, яка найдовше протрималася в світових чартах Shazam. Композиція Bad Guy займала лідируючу позицію протягом 10 тижнів, ставши найбільш запитуваною в світі.

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Теги: Техно Інтернет Новини Техно Додатки Музика
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