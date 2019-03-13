"Яндекс" купив сервіс TheQuestion: чи працюватиме він в Україні

Російська компанія "Яндекс" оголосила про придбання сервісу питань та відповідей TheQuestion. До слова, сервіс TheQuestion теж російський, проте він користується великою популярністю й серед українців.

Що відомо про TheQuestion? Служба TheQuestion пов'язує тих, хто задає питання, з тими, хто готовий дати відповідь і допомогти розібратися. Серед людей, що дають відповіді, є лікарі, журналісти, вчені, музиканти та інші фахівці. Користувачі оцінюють отримані відповіді, і на основі цих оцінок формується рейтинг експертів в тій чи іншій темі.

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TheQuestion почав працювати в 2015 році і за чотири роки свого існування спільнота ресурсу відповіла на 700 000 питань, а аудиторія сервісу становить 10 мільйонів користувачів в місяць.

Деталі угоди з "Яндекс". TheQuestion об'єднають з "Яндекс.Знатоками" – сервісом, в якому експерти відповідають на запитання користувачів. Відповіді "Яндекс.Знатоков" відображаються в пошуковій видачі пошуковика. Тепер там з'являться і відповіді учасників спільноти TheQuestion.



Скріншот із сайту TheQuestion

Керувати об'єднаним проектом буде засновниця TheQuestion, колишня журналістка "Ехо Москви" Тоня Самсонова.

До слова, керівництво "Яндекс" не повідомляє в скільки їм обійшлася купівля TheQuestion.

Чи працюватиме TheQuestion в Україні? Нагадаємо, 16 травня 2017 року згідно з Указом президента Петра Порошенка в Україні заборонили соцмережі "ВКонтакте", "Однокласники", всі сервіси "Яндекс" та інші російські ресурси терміном на 3 роки. Такі заходи прийняли в рамках нових санкцій проти Росії.

Проте Тоня Самсонова запевнила, що TheQuestion, попри заборону "Яндекса" буде доступний українцям.

TheQuestion буде доступний для всіх наших користувачів, він буде ставати все більш зручним і все більше і більше людей, що живуть в різних містах і країнах, зможуть обмінюватися знаннями та досвідом один з одним і краще розуміти один одного,

– відзначила засновниця проекту TheQuestion.



TheQuestion працюватиме в Україні

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