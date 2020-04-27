Японські вчені знайшли незвичайну заміну ракетного палива

Ракети – єдиний спосіб доставки космонавтів і супутників на орбіту Землі. Однак цей метод складно назвати ефективним. Справа в тому, що 95% маси ракети становить дороге паливо, необхідне для підняття величезного літального апарату в повітря. Ключем до вирішення цієї проблеми може стати мікрохвильова бездротова передача енергії, якою активно цікавляться японські вчені.

Вартість запуску однієї ракети може перевалювати за 15 мільйонів доларів. Це означає, що відправка в космос 1 грама корисного вантажу перевершує за вартістю 1 грам золота, розповідає Space Daily.

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Проведені дослідження

Дослідники з японського університету Цукуби зайнялися розробкою способу бездротової передачі енергії за допомогою мікрохвиль. Передбачається, що ця технологія дозволить в майбутньому повністю відмовитися від традиційного палива, підвищивши ефективність ракет, і виводити на орбіту більше корисного вантажу. Крім того, це суттєво прискорить освоєння космосу.

Вчені пояснюють, що ракеті потрібно мегават тяги з приводом від променя – це приблизно дорівнює вихідній потужності десяти автомобілів на кілограм корисного навантаження, щоб досягти мінімальної орбіти. У новому експерименті мікрохвилі передавалися за допомогою наземної антени, що має такий же розмір, як і на ракеті. Для поліпшення ефективності потрібен був великий передавач і маленький приймач на літальному апараті.



Моделі ракет, що були використані в експерименті

Першим результатом стало комп'ютерне моделювання. Так, були проведені наступні розрахунки: ефективність роботи наземного мікрохвильового генератора знаходиться на рівні 51%, бездротового джерела живлення, який відправляє мікрохвилі в ракетну рухову систему, – 14%, антени на ракеті – 34%, а пристрою, що використовує мікрохвильову енергію для нагріву палива , – 6%. Нові дослідження зосередяться на визначенні ефективності технології на великих відстанях.

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