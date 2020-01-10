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Японський мільярдер роздасть 9 мільйонів доларів у Twitter

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Юсаку Маедзава / Фото з вільних джерел

Японський мільярдер Юсаку Маедзава вирішив провести незвичний експеримент в Twitter. Він планує роздати 9 мільйонів доларів своїм підписникам та дослідити, чи стануть вони після цього щасливішими.

Деталі про "акцію"

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Рівно 1 000 підписників Маедзави отримають по 1 мільйону єн (9 000 доларів), повідомляє Business Insider.

Маедзава повідомив, що вибере одержувачів грошей випадковим чином серед своїх фоловерів, які переслали його пост про цей експеримент 1 січня. Дані про рівень щастя мільярдер буде отримувати через регулярні опитування одержувачів.

Мотивація 

Роздачу грошей Маедзава пояснює експериментом для перевірки теорії про універсальний базовий дохід. Йдеться, що люди, гарантовано і регулярно отримуючи суму грошей, починають відчувати себе більш захищеними і впевненими.

via GIPHY

Мільярдер називає свою пропозицію серйозним соціальним експериментом. Він хоче, щоб його ініціатива дала поштовх дискусії про базовий дохід в Японії.

Я думаю кожен бажає не грошей, а здійснення мрії,
– написав Маедзава.

Думка економістів

З мільярдером не згодні економісти, так як виплата одноразова, а базовий дохід передбачає регулярні стабільні надходження.

Базовий дохід означає регулярну мінімальну суму, яка пропонує почуття безпеки. Пропозиція Маедзави зовсім інша,
– зауважив старший економіст інституту Даї-ічі Тошіхіро Нагахама.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Новини Техно Техно Інтернет Японія Twitter
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