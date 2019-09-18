Японці анонсували літаючий мотоцикл: фото

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Літаючий мотоцикл Speeder
Літаючий мотоцикл Speeder / Фото з вільних джерел

Німецьке літаюче таксі, яке представили цього року, дуже віддалено нагадує начерки фантастів. Виправляти таке упущення взялися японські інженери, які анонсували футуристичний мотоцикл.

Технічно Speeder, саме так назвали незвичний мотоцикл, – транспортний засіб з вертикальним зльотом і посадкою, політ якого відбувається на висоті декількох десятків сантиметрів над землею, повідомляє cdrinfo.

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Основні характеристики. "Літаючий мотоцикл" оснащений двома двигунами (по одному в передній і задній частинах корпусу), пропелери яких надають йому підйомну силу. Для руху вперед і поворотів призначені допоміжні двигуни, розташовані з боків вуглепластикового корпусу.

Детальні технічні характеристики незвичайного транспорту виробник не розкриває.

Літаючий мотоцикл Speeder
Літаючий мотоцикл Speeder

Дата виходу на ринок та перспективи застосування. Очікується, що в серійне виробництво Speeder надійде в другій половині 2021 року – імовірно новинка знайде застосування в якості транспорту для рятувальних операцій в різних умовах, у тому числі на воді, в болотах і пустелях.

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Теги: Техно Штучний інтелект Новини Техно Транспорт Японія
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