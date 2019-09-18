Японці анонсували літаючий мотоцикл: фото

Німецьке літаюче таксі, яке представили цього року, дуже віддалено нагадує начерки фантастів. Виправляти таке упущення взялися японські інженери, які анонсували футуристичний мотоцикл.

Технічно Speeder, саме так назвали незвичний мотоцикл, – транспортний засіб з вертикальним зльотом і посадкою, політ якого відбувається на висоті декількох десятків сантиметрів над землею, повідомляє cdrinfo.

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Основні характеристики. "Літаючий мотоцикл" оснащений двома двигунами (по одному в передній і задній частинах корпусу), пропелери яких надають йому підйомну силу. Для руху вперед і поворотів призначені допоміжні двигуни, розташовані з боків вуглепластикового корпусу.

Детальні технічні характеристики незвичайного транспорту виробник не розкриває.



Літаючий мотоцикл Speeder

Дата виходу на ринок та перспективи застосування. Очікується, що в серійне виробництво Speeder надійде в другій половині 2021 року – імовірно новинка знайде застосування в якості транспорту для рятувальних операцій в різних умовах, у тому числі на воді, в болотах і пустелях.

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