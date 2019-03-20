Єврокомісія знову оштрафувала Google

Єврокомісія оштрафувала компанію Google на 1,49 мільярда євро за недобросовісну конкуренцію. Це вже третій такий штраф, який доведеться виплатити пошуковику.

В ЄК заявили, що компанію оштрафували за "незаконне зловживання домінуючим становищем на ринку для брокерської реклами в інтернеті", передає "Радіо Свобода".

Рекламну службу Google AdSense звинуватили у тому, що вона "незаконно забороняє веб-сайтам клієнтів показувати рекламу конкурентів". AdSense виступає посередником між рекламодавцями і власниками веб-сайтів – за його допомогою можна розміщувати рекламу на сайтах.

Читайте також: Work.ua отримав англомовну версію: як це пригодиться користувачам

Попередні штрафи Google. Для інтернет-гіганта це вже третій штраф. Так, в 2017 році компанія сплатила штраф у розмірі 2,42 мільярдів євро через зловживання Google щодо порівняння товарів в інтернеті. А у 2018 році через використання Android для «нав’язування своєї пошукової системи», компанія виплатила рекордний штраф - 4,34 мільярди євро.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно