Європейський ринок електромобілів в 2020 році чекає вибухове зростання, – Bloomberg

Темпи зростання, передбачені експертами BloombergNEF, набагато перевершують прогнози зростання в США та Китаї – двох найбільших ринків електромобілів. Через три роки кожен житель ЄС зможе вибирати зі 150 моделей електрокарів.

Ринок електричного транспорту Китаю може навіть зменшитися в 2020 році через скорочення субсидій уряду. А для того, щоб зростання продажів електромобілів в Північній Америці не припинилося, Tesla Ілона Маска повинна підтримувати інтерес до Model 3 в очікуванні виходу кросовера Model Y, передає Electrek.

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Водночас в Європі експерти прогнозують зростання ринку відразу на 35%. У найближчі три роки кількість доступних жителям Євросоюзу моделей електромобілів значно зросте.

Зростання ринку

У наступному році на американському ринку повинні з'явитися нові моделі від Audi, Byton, BMW, Ford, Polestar, Rivian, Volkswagen і Volvo. Однак власники отримають їх далеко не відразу, так що по-справжньому продажі почнуться лише до кінця 2020.

У той же час суперечка між адміністрацією президента Трампа і владою Каліфорнії про правила паливної економії створюють додаткову нестабільність на ринку.

Тим часом в Євросоюзі абсолютно впевнені в тому, що автовиробники повинні або випускати екологічно чисті автомобілі в зазначеному обсязі, або виплачувати великі штрафи.

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Нові правила

За новими правилами ЄС, в наступному році середня емісія СО2 випускається автокомпанією продукції повинна дорівнювати еквіваленту 92,3 км на галон (3,7 л) палива. Цей показник буде поступово зростати, поки не дійде до 148 км на галон. Цей захід стимулює виробників негайно почати електрифікацію.

Крім батога, передбачений і пряник: в Німеччині, Франції та Великобританії передбачені компенсації для покупців, що знижують цінник електромобіля на суму до 6000 євро.

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