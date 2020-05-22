YouTube вводить нові правила щодо контенту: як це стосується користувачів

Корпорація Google вирішила змінити правила щодо поширення недостовірної медичної інформації про COVID-19 на відеохостингу YouTube. В компанії вже оприлюднили список правил, які є заборонені обговорювати у відео.

Список заборонених тем оприлюднили на офіційному блозі корпорації. Йдеться про контент, який стосується теми коронавірусної інформації, але містить неперевірену, або недостовірну інформацію, що суперечить офіційним відомостям про COVID-19 від ВООЗ.

Цікаво Google випустила велике оновлення браузера Chrome: нові функції

Які саме теми заборонені

Неправдива інформація щодо поширення, лікування і діагностику коронавірусу.

Заяви, що ставлять під сумнів існування COVID-19.

Контент щодо використання саморобних ліків та інших народних методів лікування.

Інформацію щодо наявності “вакцини чи ліків проти коронавірусу”.

Та деякі інші.

Як це стосується користувачів

Ця інформація важлива для користувачів YouTube, які створюють відеоролики у відеохостингу. Якщо їхній контент стосується тем, які вказані вище, то його одразу ж буде видалено.

Важливо Facebook Shops: торгівельний майданчик з’явиться безпосередньо в соцмережі

При цьому користувач отримає електронний лист, в якому його попередять, що такий контент порушує правила спільнот. Після трьох таких попереджень канал закриють.