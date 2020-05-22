YouTube вводить нові правила щодо контенту: як це стосується користувачів
Корпорація Google вирішила змінити правила щодо поширення недостовірної медичної інформації про COVID-19 на відеохостингу YouTube. В компанії вже оприлюднили список правил, які є заборонені обговорювати у відео.
Список заборонених тем оприлюднили на офіційному блозі корпорації. Йдеться про контент, який стосується теми коронавірусної інформації, але містить неперевірену, або недостовірну інформацію, що суперечить офіційним відомостям про COVID-19 від ВООЗ.
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Які саме теми заборонені
- Неправдива інформація щодо поширення, лікування і діагностику коронавірусу.
- Заяви, що ставлять під сумнів існування COVID-19.
- Контент щодо використання саморобних ліків та інших народних методів лікування.
- Інформацію щодо наявності “вакцини чи ліків проти коронавірусу”.
Та деякі інші.
Як це стосується користувачів
Ця інформація важлива для користувачів YouTube, які створюють відеоролики у відеохостингу. Якщо їхній контент стосується тем, які вказані вище, то його одразу ж буде видалено.
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При цьому користувач отримає електронний лист, в якому його попередять, що такий контент порушує правила спільнот. Після трьох таких попереджень канал закриють.