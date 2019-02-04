YouTube може залишитися без популярної функції

Керівництво YouTube розглядає можливість прибрати кнопку "Не подобається". Таке рішення аргументують тим, що часто користувачі відеохостингу зловживають "дизлайками" та організовують флеш-моби: користувачі об'єднуються з метою масової негативної оцінки тих чи інших відео з метою підірвати рейтинг їх авторів.

Про це в ролику каналу Creator Insider розповів директор з управління проектами YouTube Том Леінг.

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Що зміниться в YouTube? Леінг повідомив, що сервіс розглядає кілька варіантів вирішення проблеми: відключення тільки негативних оцінок, вимога обґрунтувати натискання відповідної кнопки або відмова від публічного відображення цифр рейтингу.

Том Леінг про зміни, які чекають YouTube – дивіться відео

Представник YouTube визнав, що кожен з цих підходів не обходиться без своїх недоліків. Запит пояснення негативної оцінки буде віднімати зайвий час у користувачів, а видалення кнопки "палець вниз" не виглядає демократичним рішенням. Один з прийнятних варіантів, на його думку – дати можливість відключати "дизлайки" під відео самим власникам YouTube-каналів.

Чому YouTube планує відмовитися від "дизлайків"? Однією з жертв "поганої карми" став і сам відеохостинг, останній щорічний ролик якого під назвою YouTube Rewind зібрав понад 15 мільйонів "дизлайків". Сплеск неприязні, на думку керівництва сервісу, не обов'язково "вбиває" опубліковане відео, але може зменшити кількість рекомендацій та обмежити кількість переглядів.

YouTube Rewind 2018 має 15 мільйонів "дизлайків" – дивіться відео

Якщо YouTube не змінить ситуацію, що склалася, це може привести до відтоку творців контенту, стурбованих можливим падінням аудиторії.

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Коли чекати змін на YouTube? Втім, про швидке відключення "народного" інструменту говорити ще рано – Леінг підкреслив, що будь-які оцінки глядачів вкрай важливі як для сервісу, так і для власників каналів. Він запевнив, що YouTube розглядає всі варіанти, які допоможуть зробити оціночну систему актуальним індикатором якості відеоматеріалів.

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