YouTube вводить нові правила для користувачів: що зміниться

Популярний відеохостинг YouTube вніс чергові зміни в правила користування ресурсом. Наслідком таких нововведень може стати видалення акаунтів деяких користувачів, однак в компанії запевнили, що приматимуть радикальні міри лише в конкретних випадках.

Відповідні листи адміністарація YouTube розіслала на поштові скриньки своїх клієнтів.

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Коли чекати змін та які акаунти видалятимуть?

З 10 грудня 2019 року адміністрація відеохостингу вносить певні зміни в Угоду для користувачів. Згідно з новими правилами, модератори майданчика видалятимуть ті облікові записи, які "не мають комерційного сенсу". Простіше кажучи, в YouTube вирішили не витрачати місця на серверах на відео, які користувачі завантажують на акаунти в цілях особистого користування.

Таке несподіване рішення адміністрації сайту викликало зворотну реакцію користувачів. Незабаром в керівництві YouTube вирішили детально прокоментувати ситуацію, пояснивши, що жоден акаунт не буде видалений або ж заблокований в разі, якщо він не порушує правил сайту. А вищевикладені нововведення спочатку були невірно сприйняті користувачами.

Реклама на дитячих каналах

Велика частина нововведень, які торкнуться безпосередньо наповнення акаунтів контентом і реклами, припадає на користувачів, які наповнюють канали відеоматеріалами для дітей і заробляють на цьому.

Простіше кажучи, з 10 грудня 2019 року адміністрація YouTube обмежила показ рекламних оголошень на таких ресурсах.

Таргетувати рекламу глядачам дитячого контенту в керівництві відеохостінгового сайту заборонили в зв'язку зі скаргою до комісії наглядової громадської організації Truth in Advertising ("Правда в рекламі").



YouTube змінив політику розміщення реклами на дитячих каналах

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У листі повідомлялося, що матеріали, які поширюються на даних каналах, носять рекламний характер, але не позначені для користувачів як "реклама", що порушує їх права.

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