YouTube зняв монетизацію із роликів популярної стрімерки через використання "заборонених" чисел

Одна із потужних сил YouTube – моніторниг дотримання прав інтелектуальної власності. Однак інколи це доходить до абсурду. Так, приміром, із ролика популярної стімерки на YouTube знали монетизацію через порушення авторських прав на числа.

Що сталося

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Про те, що сталося заявила сама потерпіла. Досить популярна стрімерка, відома під ніком Anne Munition, продемонструвала в Twitter скріншоти сторінки з демонетизації, на яких чітко видно, що вона в своєму відеопроходженні гри The Witcher 3: Wild Hunt скористалася інтелектуальною власністю компанії Fullscreen Inc. на числа 36 і 50.

did you guys know you can copyright the number 36 pic.twitter.com/dnja297R73 — Anne Munition (@AnneMunition) January 24, 2020

Як таке може бути – залишається загадкою. Однак апеляція, яку Anne Munition подала у відповідь, ще не задоволена, а всі рекламні відрахування з роликів дівчини продовжують йти на користь іншої компанії.

Інші подібні випадки

Це не перший прояв пов'язаного c інтелектуальною власністю абсурду на YouTube. Не так давно розробник ігор American McGee позбувся рекламних відрахувань за порушення авторських прав на гру, яку він сам же і зробив.

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