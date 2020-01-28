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YouTube зняв монетизацію із роликів популярної стрімерки через використання "заборонених" чисел

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Anne Munition / Фото з соціальних мереж

Одна із потужних сил YouTube – моніторниг дотримання прав інтелектуальної власності. Однак інколи це доходить до абсурду. Так, приміром, із ролика популярної стімерки на YouTube знали монетизацію через порушення авторських прав на числа.

Що сталося

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Про те, що сталося заявила сама потерпіла. Досить популярна стрімерка, відома під ніком Anne Munition, продемонструвала в Twitter скріншоти сторінки з демонетизації, на яких чітко видно, що вона в своєму відеопроходженні гри The Witcher 3: Wild Hunt скористалася інтелектуальною власністю компанії Fullscreen Inc. на числа 36 і 50.

Як таке може бути – залишається загадкою. Однак апеляція, яку Anne Munition подала у відповідь, ще не задоволена, а всі рекламні відрахування з роликів дівчини продовжують йти на користь іншої компанії.

Інші подібні випадки

Це не перший прояв пов'язаного c інтелектуальною власністю абсурду на YouTube. Не так давно розробник ігор American McGee позбувся рекламних відрахувань за порушення авторських прав на гру, яку він сам же і зробив.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Інтернет YouTube
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