YouTube зняв монетизацію із роликів популярної стрімерки через використання "заборонених" чисел
Одна із потужних сил YouTube – моніторниг дотримання прав інтелектуальної власності. Однак інколи це доходить до абсурду. Так, приміром, із ролика популярної стімерки на YouTube знали монетизацію через порушення авторських прав на числа.
Що сталося
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Про те, що сталося заявила сама потерпіла. Досить популярна стрімерка, відома під ніком Anne Munition, продемонструвала в Twitter скріншоти сторінки з демонетизації, на яких чітко видно, що вона в своєму відеопроходженні гри The Witcher 3: Wild Hunt скористалася інтелектуальною власністю компанії Fullscreen Inc. на числа 36 і 50.
Як таке може бути – залишається загадкою. Однак апеляція, яку Anne Munition подала у відповідь, ще не задоволена, а всі рекламні відрахування з роликів дівчини продовжують йти на користь іншої компанії.
Інші подібні випадки
Це не перший прояв пов'язаного c інтелектуальною власністю абсурду на YouTube. Не так давно розробник ігор American McGee позбувся рекламних відрахувань за порушення авторських прав на гру, яку він сам же і зробив.
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