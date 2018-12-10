З другої спроби SpaseX Dragon під'єднався до МКС

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Вантажний космічний корабель SpaseX Dragon
Вантажний космічний корабель SpaseX Dragon / www.nasa.gov/

8 грудня вантажний космічний корабель США SpaseX Dragon під'єднався до Міжнародної космічної станції (МКС) з другого разу.

Про це повідомили у NASA.

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Екіпаж МКС захопив корабель з другої спроби у зв'язку з порушенням космічного зв'язку через супутник-ретранслятор. Тому вхопити вантажний корабель вдалося лише за допомогою руки-маніпулятора Canadarm-2.

Старт SpaseX Dragon був здійснений з бази американських військово-повітряних сил на мисі Канаверал у Флориді.

Запуск SpaseX Dragon
Запуск SpaseX Dragon

Вантажний космічний корабель доставив на МКС понад 2,5 тонни вантажів, у тому числі продукти харчування та матеріали для наукових експериментів.

Міжнародна конфігурація космічної станції
Міжнародна конфігурація космічної станції

У січні 2019 року Dragon має повернутися на Землю з понад 1,5 тисячі кілограмів досліджень, обладнання та постачання екіпажу.

Нагадаємо, що 4 грудня SpaceX успішно запустила перший ступінь ракети Falcon 9 втретє за цей рік. Це стало рекордним показником для компанії.

Теги: Техно Космос NASA SpaceX МКС
Джерело: Техно
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