З травня в Україні запрацює перенесення номера: як це зробити

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З травня в Україні запрацює перенесення номера
З травня в Україні запрацює перенесення номера / unsplash.com

Уже першого травня українці зможуть переносити свій номер при зміні оператора. Ця послуга має назву MNP (Mobile Number Portability - перенесення мобільного номера).

Як пише видання AIN.UA, закордоном вже давно користуються MNP. В Україні про це говорять вже кілька років, однак із її запровадженням виникли певні труднощі.

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В Україні відповідний закон прийнятий ще в 2010 році, але її включення постійно відкладали. Наразі оператори тестують обладнання, та запевняють, що все готове до запуску з 1 травня.

Як працюватиме MNP?

Ця функція працює завдяки роботі централізованої бази даних, де є інформація про усі збережені номери. Тож номер будуть переносити з однієї мережі в іншу повністю, включаючи код мережі оператора (перші три цифри). Послуга буде доступною для усіх абонентів.

Як налаштувати послугу?

Користувачеві потрібно зареєструватися, надавши SIM-карту та документи (паспорт, права, податковий номер тощо). Після цього потрібно буде подати заявку оператору. Юридичні особи можуть подавати групові заявки на перенесення номера. Після цього абонент отримує нову SIM-карту зі старим номером.

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До речі, якщо інший абонент буде дзвонити на цей номер, він буде чути голосове повідомлення про це. Перевірити, чи був номер перенесений, можна буде за допомогою USSD-запиту.

Як вже повідомили в "Київстар" та "Vodafone Україна", ця послуга для абонентів буде безкоштовною. При переході в нову мережу абонент зможе сам вибрати собі тариф. Важливо, що кошти зі старого рахунку не перенесуться автоматично. Аби їх перенести, потрібно звернутись до старого оператора і подати відповідну заяву.

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Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес
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