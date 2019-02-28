Загублена станція "Космос-482" впаде на Землю вже цього року

Вже цього року на Землю впадуть залишки радянської космічної станції "Космос-482". Загублена станція літає навколо нашої планети майже півстоліття.

Як інформує Newsweek, запуск "Космос-482" відбувся у березні 1972 року. Станція мала долетіти до Венери. Але двигун відмовив і в результаті станція розпалася на частини.

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Що лишилось від "Космос-482". Після розпаду станції кілька її частин вже впало на території Новій Зеландії. Внаслідок чого на полі утворились великі діри. При цьому рештки (зокрема, вантаж і двигун) до нині залишаються на орбіті Землі. Апарат був сконструйований таким чином, щоб витримати високий атмосферний тиск Венери. Тож рештки зможуть витримати проходження через земну атмосферу.

Коли та де вона впаде. Відомий космонавт та історик Павло Шабін розповів, що "Космос-482" впаде на Землю в проміжку між 2023 і 2025 роками. Та нові дослідження показують, що апарат впаде вже у 2019 році.

Однак, даних про станцію дуже мало, тож де ці рештки можуть приземлитись, наразі визначити неможливо.

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