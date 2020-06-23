Останнім часом виробники приділяють все більше уваги захисту смартфонів від вологи та пилу. Однак знайти по справжньому захищений ґаджет не так просто. Ще важче це завдання стає, якщо ви шукаєте недорогий пристрій. Але сьогодні ми вас познайомимо саме з таким смартфоном – Sigma mobile X-treme PQ20 доступний і справді захищений апарат.

Бренд Sigma mobile зарекомендував себе, як виробник "броньованих" смартфонів, які здатні працювати в найбільш екстремальних умовах. Щодо Sigma mobile X-treme PQ20, то з першого погляду на цей апарат стає зрозуміло, що перед нами справжній "міцний горішок".

Захист смартфона

Одразу почнемо з найголовнішого – захисту. Смартфон Sigma mobile X-treme PQ20 володіє ступенями захисту IP68/69.

Міжнародний знак захисту IP (Ingress Protection Rating) – маркування ступеня захисту оболонки електрообладнання, де перша цифра показує ступінь захисту, що забезпечується оболонкою від твердих предметів (фактично мова йде про захист від пилу), а друга – ступінь вологостійкості пристрою.

Захист від пилу й вологи

Це означає, що пристрій від Sigma mobile надійно захищений від пилу, піску, частинок бруду та інших подібних матеріалів і речовин. Крім того, рівень захисту X-treme PQ20 відповідає стандарту IP69 (на сьогодні максимальний ступінь захисту), який дає змогу телефону вижити при зануренні у воду на глибину понад 1 метр більше ніж 30 хвилин.



Sigma mobile X-treme PQ20 надійно захищений від пилу й вологи

Щодо IP69 то тут варто пояснити детальніше. Згідно з цим стандартом смартфон витримує миття під високим тиском та температурою. Це свідчить про те, що корпус смартфона здатен витримати високий тиск води під час миття при температурі до 80°C, але перш ніж піддавати його випробуванням потрібно уважно перевірити щільність прилягання заглушок. X-treme PQ20 має дві таких заглушки: одна на роз'єм зарядки інша на аудіовихід для навушників, вони відкриваються легко, однак прилягають щільно.

Захист корпусу

Як бачите, вам не потрібно сильно перейматися через безпеку вашого смартфона. Його можна носити з собою виконуючи різноманітну повсякденну роботу не переймаючись що ґаджет може не витримати падіння чи намокання. Це звісно не говорить про те, що ґаджет можна жбурляти і з ним нічого не буде – через посилений корпус смартфон більш живучий, ніж звичайні моделі.



X-treme PQ20 чудово захищений від потрапляння вологи всередину навіть під тиском

Корпус X-treme PQ20 виготовлений за технологією подвійного лиття, тобто міцний пластик поєднано з гумовими вставками що додає стійкості пристрою. Крім того, всередині пристрій обладнаний магнієвою демпфуючою пластиною до якої прикріплені всі внутрішні компоненти пристрою, що і робить його стійкішим до ударів, падінь та гідроізоляції.

Захист дисплею

Смартфон отримав 5-дюймовий IPS екран і при таких розмірах він дуже зручний для користування однією рукою, але про це дещо пізніше.

Сам дисплей захищено склом підвищеного опору до подряпин Asahi Glass Dragontrail. Екран дещо втоплений в корпус смартфона, що захищає його при падінні на рівну поверхню.

Варто зазначити, якщо у вас з рук вислизне звичайний смартфон – ремонт його екрану коштуватиме приблизно половину ціни нового ґаджета (заміна модуля, заміна екрану). Дисплей же X-treme PQ20 захищений надійно і мінімізує такі ризики.



Екран X-treme PQ20 добре захищений

Кожен смартфон серії x-treme має гарантію – 18 місяців, крім того кожна партія смартфонів тестується технічним відділом і лише після цього надходить у продаж.

Автономність

Ще одним приємним сюрпризом X-treme PQ20 є батарея, місткість якої становить 5000 мАг – такий собі павербанк, і це зовсім не жарт, адже завдяки технології OTG за допомогою X-treme PQ20 можна заряджати інші ґаджети. Для цього лише потрібно буде придбати спеціальний кабель з підтримкою OTG.

Щодо часу роботи, то Sigma mobile X-treme PQ20 здатен витримати 28 годин в режимі розмови, 17 годин в режимі перегляду відео і вражаючі 28 днів в режимі очікування. У повсякденному житті це чимала перевага. Як мінімум вам не потрібно буде носити окремий павербанк чи зарядку для безпровідних навушників, адже ви з легкістю зможете зарядити їх від X-treme PQ20.

Завдяки великій місткості батареї можна з легкістю підзарядити ліхтарики, смарт-годинники та bluetooth-колонку, що робить Sigma mobile X-treme PQ20 незамінним помічником під час подорожі.



Смартфон X-treme PQ20 стане надійним компаньйоном у поході

Технічні характеристики Sigma mobile X-treme PQ20