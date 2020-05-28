Заміна смартфона: Qualcomm анонсувала легкі XR-окуляри

Раніше директор Qualcomm розповідав, що до 2022 року смартфони у звичному розумінні зникнуть і на їх місце прийде новий тип ґаджета. Схоже компанія перейшла від слів до дій. Qualcomm анонсувала програму тестування гарнітур нового покоління зі смартфонами та зазначила, що масова поява компактних XR-окулярів відбудеться вже в наступному році.

24 канал вже зазначав, що швидка поява таких ґаджетів спровокована швидким розвитком мереж 5G, які розширять можливості смартфонів, а також різних аксесуарів, включаючи пристрої змішаної реальності.

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Qualcomm Technologies оголосила черговий етап партнерства з глобальними операторами, а також виробниками смартфонів і пристроїв з функціями віртуальної і доповненої реальності. За запевненням компанії, споживчі XR-окуляри стануть доступні користувачам вже у 2021 році.

Про плани щодо реалізації підтримки фірмовими пристроями нових аксесуарів повідомили такі бренди, як ASUS, Black Shark, OnePlus, OPPO, Smartisan, vivo і ZTE.



Ринок заповнять різноманітні XR-окуляри від різних виробників

Як працюють XR-окуляри

Легкі XR-окуляри підключаються кабелем USB Type-C до 5G-смартфона на базі мобільних платформ Qualcomm Snapdragon 855 і Snapdragon 865. Аксесуар, за заявою розробників, "відкриває нові горизонти ефекту занурення", завдяки підтримці мобільних мереж п'ятого покоління смартфони забезпечують широку смугу пропускання і низьку затримку, необхідні для створення ефектів змішаної реальності.



Вже зовсім скоро ми зможемо випробувати XR-окуляри в дії

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Як тестують нові ґаджети

У програму Qualcomm XR Optimized Certification Program входять наступні тести: