Заміна Android: Google працює над створенням нової операційної системи

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Google працює над створенням нової операційної системи
Google працює над створенням нової операційної системи / androidpolice.com

Вже не таємниця, що китайський виробник Huawei активно працює над створенням власної операційної системи. Тепер з’явились чутки, що компанія Google теж працює над створенням нової операційки.

Як пише Android Police, Google вже запустила сайт для розробників Fuchsia. dev, який присвячений новій операційній системі Fuchsia.

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Що відомо про нову ОС. Наразі на сайті є лише документація. При цьому у розділі "Системна документація" можна знайти деякі особливості, що лежать в основі роботи Fuchsia. Зокрема, Fuchsia не буде працювати на ядрі Linux. Замість цього вона використовує інше так зване мікроядро Zircon (раніше Magenta).

Раніше була інформація, що Fuchsia буде операційною системою, яка працюватиме на універсальних пристроях, від вбудованих систем до смартфонів, планшетів і персональних комп'ютерів.

Сам сайт поки перебуває на ранній стадії розвитку і виконаний в мінімалістичному стилі.

Також були витоки, що інженери Huawei з 2017 року беруть участь в розробці Fuchsia. Наприкінці листопада 2018 стало відомо, що Google тестує нову операційну систему на бюджетному смартфоні Honor Play.

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Теги: Техно Інтернет Новини Техно Android Google
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