NASA та SpaceX готові до історичного запуску корабля Crew Dragon: все про політ до МКС

Вже цього тижня корабель Crew Dragon компанії SpaceX відправиться до МКС в рамках випробувальної місії Demo-2. Запуск ознаменує повернення Сполучених Штатів до пілотованих польотів, які закінчилися з закриттям програми Space Shuttle у 2011 році. Як проходитиме місія і чому це важливо. розповідаємо у нашому матеріалі.

24 канал уважно стежив за процесом підготовки до пілотованого запуску пілотованого корабля Crew Dragon. Ми вирішили зібрати всі деталі та цікаві моменти в одному місці, щоб ви змогли ознайомитися з ключовими етапами місії.

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Що відбувається

Сполучені Штати Америки повертаються до пілотованих польотів на МКС з використанням власних кораблів. Вже цього тижня, 27 травня, відбудеться перший в історії пілотований запуск космічного корабля до МКС здійснений приватною компанією SpaceX. На борту корабля Crew Dragon перебуватимуть два американських астронавти.

Після запуску корабель стикується з Міжнародною Космічною Станцією на висоті 400 кілометрів над поверхнею планети. Астронавти потраплять на станцію, де продовжать свою місію, тривалість якої наразі не відома і залежатиме від низки факторів, як під час старту так і під час польоту корабля до моменту стикування з МКС.

Попри те, що політ пілотований, а місія астронавтів займе чимало часу на МКС він все ж випробувальний, тому й називається Demo-2. Раніше SpaceX вже тестувала корабель Crew Dragon, але цього разу компанія вперше зробить це в рамках місії з екіпажем.

Де стежити за польотом

Трансляція польоту відбуватиметься на Техно 24. Тому відвідайте наш сайт 27 травня о 23:15. Сам старт заплановано на 23:30 за Києвом.

Крім того трансляція буде доступна тут:

NASA TV: YouTube;

SpaceX: YouTube, посилання на трансляцію стане доступним перед запуском.

Чому стільки ажіотажу

Річ у тім, що пілотований запуск Demo-2 стане першим подібним запуском з американської землі за майже десять років. Останнім пілотованим апаратом, який здійснив подібну місію, був космічний шатл Atlantis, який приземлився 21 липня 2011 року в рамках місії STS-135. Після цього шатли до МКС більше не літали, а NASA вимушене було купувати місця для своїх астронавтів на російських "Союзах", які обходилися США в чималу суму.

Варто звернути увагу на те, що після того, як американські шатли перестали літати Росія постійно підіймала ціну на місця для американських астронавтів та інших партнерів на борту корабля "Союз". Станом на сьогодні одне місце на "Союзі" коштує для NASA 90 мільйонів доларів (у 2010 році це коштувало приблизно 30 мільйонів доларів).

Портал The Alpha Centauri зазначає, що з огляду на приблизні ціни російських державних пускових контрактів, виходить, що NASA оплачує весь корабель і повну вартість запуску в рамках місії тільки сплачуючи лише за одного свого астронавта…



За даними звіту NASA OIG про аудит програми пілотованих польотів / The Alpha Centauri

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Commercial Crew Program

За рік до останнього польоту шатла NASA ініціювало запуск програми пілотованих польотів. Вже тоді розпочався пошук заміни для космічних шатлів, запуски яких були доволі дорогі для держави. Тоді й виникла ідея, яка на той час була революційною і навіть дивною: доставкою астронавтів до МКС повинні займатися приватні космічні компанії. NASA в цьому сценарії брало на себе контроль проєктування та підготовки до старту й оплату місць для астронавтів.



Шаттл Atlantis за 30 хвилин після приземлення в рамках останнього польоту програми

Зрештою, у 2014 році було обрано дві компанії, які продовжать підготовку та представлять пілотовані кораблі, які зможуть забезпечити виконання місії. Цими компаніями стали Boeing та SpaceX.

Щодо першої компанії, то пуск апарата Boeing Starliner був невдалим попри те, що корабель успішно приземлився. Компанія не змогла забезпечити стикування корабля з МКС через низку помилок. Зараз Boeing займається виправленням всіх проблем та підготовкою до нового тестового запуску, але вже за свої гроші.



Boeing Starliner після приземлення

SpaceX у березні 2020 року успішно запустила Crew Dragon, який пройшов низку тестів та приземлився довівши свою спроможність забезпечити доставку астронавтів до МКС. Після додаткових тестів та завершальної підготовки корабель підготували до найважливішої події – пілотованого запуску, який відбудеться 27 травня 2020 року.



Корабель Crew Rdagon / SpaceX

Екіпаж корабля Crew Dragon

До МКС відправляться два астронавти NASA: Роберт "Боб" Бенкен та Дуглас "Даґ" Герлі. Обоє вони були пілотами-випробувальниками й разом у 2000 році потрапили до NASA в рамках 18-го відбору астронавтів.



Роберт "Боб" Беккен та Дуглас "Даґ" Герлі / NASA

Щодо Роберта Бенкена, то за час роботи в NASA він взяв участь у двох місіях шатла Endeavour: STS-123 (2008 рік) та STS-130 (2010 рік). В рамках цих місій Бенкен мав три виходи у відкритий космос.



Астронавт Роберт Бенкен

Під час польоту Demo-2 Роберт Бенкен візьме на себе командування етапами польотів які координуватиме центр управління польотами.

Дуглас Герлі також брав участь у двох польотах шаттл Endevour в рамках місій STS-127 (2009 року) та STS-135 (2011 рік). В обох місіях Герлі був пілотом шатла, а STS-135 була останньою місією, яка закінчила програму космічних шатлів.



Астронавт Дуглас Герлі

Під час польоту Demo-2 Дуглас Герлі буде командиром корабля та відповідатиме за всі процедури пов'язані з запуском й посадкою корабля Crew Dragon.

Як проходитиме політ

Як вже зазначалося, запуск корабля Crew Dragon заплановано на 27 травня. Варто зазначити, що місію все ж можуть перенести. Причинами цього можуть бути, як виявлені в останній момент технічні проблеми або ж погода, яка повинна бути сприятливою не лише в місці запуску, але й по всій траєкторії польоту ракети Falcon 9. Оскільки в зазначених місцях повинне пройти приводнення екіпажу, якби щось пішло не так в момент запуску чи польоту.



Корабель Crew Dragon / SpaceX

Наразі відомо, що якщо запуск не відбудеться 27 травня, то його можуть перенести як на 30 так і на 31 травня.

Якщо ж все піде за планом і корабель успішно вийде на орбіту – там він проведе приблизно 19 годин. Це потрібно для додаткових тестів та маневрів в рамках випробування – Crew Dragon може дістатися МКС значно швидше.

На орбіті астронавти перевірять роботу всіх систем, перейдуть на ручне керування та здійснять кілька маневрів й зрештою випробують наскільки Crew Dragon комфортний та затишний для сну.

Стикування з вузлом IDA-2 модуля "Гармонія" на МКС заплановане на 28 травня приблизно на 15:39 UTC (18:39 за Києвом). Перед цим астронавти наблизяться до МКС та здійснять кілька маневрів поблизу станції. Варто зазначити, що весь процес стикування з МКС проходитиме в автоматичному режимі. Астронавти спостерігатимуть за процесом і зможуть перехопити керування лише у випадку нештатної ситуації.



Стикування Crew Dragon з МКС відбудеться 28 травня

Після того, як екіпаж Crew Dragon потрапить на станцію, він зустрінеться з членами 63-ї експедиції – Крісом Кессіді, Анатолієм Іванишиним та Іваном Вагнером.

Як вже зазначалося на початку матеріалу, термін перебування астронавтів на МКС наразі невідомий. Його остаточно визначать під час польоту з огляду на стан корабля Crew Dragon та готовність наступної капсули Crew Dragon, яка вже розрахована на політ в рамках першої повноцінної місії. Нагадаю, що попри пілотованість, це все ж випробувальний політ.

Крім того NASA розраховує потримати Demo-2 на орбіті якомога довше. Це потрібно для того. щоб після повернення закінчити сертифікацію корабля й розпочати підготовку до наступної місії. Загалом Demo-2 має всі шанси пробути на орбіті до 120 днів.



Репетиція запуску Demo-2 / SpaceX

Тут варто зазначити, що таке обмеження зумовлене особливістю конструкції Crew Dragon. Зокрема мовиться про сонячні панелі, які впродовж перебування на орбіті потроху псуються через концентрацію атомарного кисню. Наступні кораблі Crew Dragon вже мають захисне покриття з діоксиду кремнію, яке дозволить їм перебувати на орбіті всі 210 днів.

Якби там не було, а після закінчення терміну перебування на МКС астронавти повернуться на корабель, відстикуються та приземляться у водах Атлантичного океану поряд із узбережжям Флориди. Там екіпаж корабля й саму капсулу підхопить судно SpaceX Navigator.

Спробуйте Який з вас астронавт: SpaceX випустила симулятор стикування з МКС

Цікаві деталі

NASA повертає старе лого

Ракета Falcon 9 з кораблем Crew Dragon вже на стартовому столі. Можна помітити, що окрім звичного нам лого NASA на ракету нанесене й старе лого, яке використовувалося з 1972 по 1992 рік та асоціюється саме з програмою космічних шатлів.



Старе лого NASA / Фото NASA



Старе лого NASA розташовано на першому ступені ракети Falcon 9 / Фото SpaceX

Рішення про повернення старого лого прийняв очільник NASA Джим Бранденстайн.

Захоплення прапора

Астронавти полюбляють різноманітні ритуали і вони мають низку власних своєрідних забобонів. Одним з цікавих артефактів став один дуже особливий американський прапор, який перебуває на МКС вже майже десять років.

Прапор є символом американської програми космічних шатлів та дослідження космосу / NASA

Саме цей прапор перебував на борту шатла Columbia під час його першого польоту в рамках програми в 1981 році та останнього польоту на МКС у 2011 році. Прапор так і залишили на МКС з умовою, що його зможе забрати лише екіпаж, який стартував з центру польотів імені Кеннеді.