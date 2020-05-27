Запуск Falcon 9 та Crew Dragon перенесли через погану погоду

Запланований на сьогодні запуск корабля Crew Dragon компанії SpaceX, який повинен був стартувати о 23:33 за київським часом – відмінили. Першу в історії пілотовану місію комерційного космічного корабля компанії з двома американськими астронавтами попередньо відбудеться 30 або 31 травня, однак точна дата буде оголошена пізніше.

Це стало відомо після позапланового брифінгу, який зібрали о 17:00 за київським часом. NASA та SpaceX перенесуть пуск на резервну дату 30 або 31 травня: там погодні умови повинні бути трохи кращими.

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Чому відмінили запуск

На траєкторії польоту (біля берегів Південної Кароліни) формується великий тропічний шторм, тому ймовірність несприятливих умов складає 70%. Це може стати серйозною проблемою в разі якщо станеться аварійне переривання польоту і кораблю доведеться здійснити посадку в цій зоні.



Погіршення погоди на місці старту й у кількох точках на траєкторії польоту

Керівники польоту відстежували погодні умовами у більш ніж 50 точках вздовж траєкторії польоту ракети, яка спрямована на північний схід від Космічного центру Кеннеді уздовж східного узбережжя Сполучених Штатів й Канади. Потім коридор проходить через Північний Атлантичний океан в напрямку Ірландії.

Хіба не можна було летіти так

Перш за все, перенесення запусків справа звична. Перед стартом місії, потрібно виключити всі можливі ризики, адже на кону життя людей. Погода при цьому один з найважливіших факторів, особливо коли місія пілотована. Саме через це сприятлива погода потрібна не лише на самому космодромі, але й у заздалегідь встановлених зонах уздовж траєкторії польоту Falcon 9. Це місця, куди Crew Dragon приводниться у разі виникнення аварійної ситуації на одному з етапів польоту до виходу на орбіту.

Космічний корабель Crew Dragon обладнаний вісьмома двигунами SuperDraco, які за потреби здатні виштовхнути капсулу з вершини ракети-носія Falcon 9 у випадку виникнення проблем при підйомі на орбіту. В такій ситуації екіпаж корабля повинен спуститися на парашутах у капсулі та приводнитися у запланованій зоні, куди вирушить команда порятунку. Якщо погода буде несприятлива, астронавти можуть суттєво відхилитися від курсу, що може поставити під загрозу їхні життя, особливо у ситуації зі штормом.