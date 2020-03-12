Запуск місії "ЕкзоМарс" перенесли на 2022 рік через коронавірус

Російсько-європейська місія "ЕкзоМарс" повинна була стартувати влітку 2020 року, однак її перенесли на 2022 рік. Заключний етап підготовки виявився зірваний "через епідеміологічну ситуацію в Європі".

Про це повідомляє офіційний сайт "Роскосмосу". В агентстві уточнили, що тепер місію планують запустити в серпні або вересні 2022 року (за даними Європейського космічного агентства, ESA, між серпнем і жовтнем).

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Що стосується нових термінів старту місії, то вони зазначені з урахуванням балістичних умов, які дозволяють здійснити запуск із Землі на Марс кожні два роки в рамках двох "вікон" тривалістю 10 днів кожне. Отже, на Марс ровер і наземна платформа місії сядуть у квітні-липні 2023 року.

Таке рішення Роскосмос і ESA ухвалили після того, як їх спільна проєктна група оцінила роботи з підготовки проєкту до запуску. Для того, щоб підтвердити, що всі компоненти апарату придатні до запуску, потрібно додатковий час, вирішили фахівці.

ESA and @roscosmos are postponing the launch of the second #ExoMars mission in order to complete all tests necessary for mission success. The new schedule foresees a launch between August and October 2022 https://t.co/so9CrcAc8a pic.twitter.com/o1y5OPRoJ6 — ESA (@esa) March 12, 2020

Під час переговорів генеральні директори російського та європейського відомств погодилися, що потрібні додаткові випробування апарату "з допрацьованим устаткуванням і з остаточною версією програмного забезпечення".

Роскосмос уточнив, що заключний етап підготовки місії був порушений через епідеміологічну ситуацію в Європі. Очевидно коронавірус став черговою зручною нагодою вкотре перенести терміни запуску місії.

Що відомо про місію "ЕкзоМарс"?Це спільна програма Європейського космічного агентства і російського "Роскосмосу" з дослідження Марса. Перший етап проєкту був запущений в 2016 році, до складу місії увійшли апарат TGO і демонстраційний десантний модуль Schiaparelli.



Другий етап спочатку планували запустити в 2018 році, пізніше запуск перенесли на 2020 рік. Запустити апарат планують за допомогою ракети-носія "Протон-М" з розгінним блоком "Бриз-М" з космодрому Байконур.

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