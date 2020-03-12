Запуск місії "ЕкзоМарс" перенесли на 2022 рік через коронавірус
Російсько-європейська місія "ЕкзоМарс" повинна була стартувати влітку 2020 року, однак її перенесли на 2022 рік. Заключний етап підготовки виявився зірваний "через епідеміологічну ситуацію в Європі".
Про це повідомляє офіційний сайт "Роскосмосу". В агентстві уточнили, що тепер місію планують запустити в серпні або вересні 2022 року (за даними Європейського космічного агентства, ESA, між серпнем і жовтнем).
Цікаво Компанія Blue Origin показала конкурента ракети Falcon Heavy: відео
Що стосується нових термінів старту місії, то вони зазначені з урахуванням балістичних умов, які дозволяють здійснити запуск із Землі на Марс кожні два роки в рамках двох "вікон" тривалістю 10 днів кожне. Отже, на Марс ровер і наземна платформа місії сядуть у квітні-липні 2023 року.
Таке рішення Роскосмос і ESA ухвалили після того, як їх спільна проєктна група оцінила роботи з підготовки проєкту до запуску. Для того, щоб підтвердити, що всі компоненти апарату придатні до запуску, потрібно додатковий час, вирішили фахівці.
Під час переговорів генеральні директори російського та європейського відомств погодилися, що потрібні додаткові випробування апарату "з допрацьованим устаткуванням і з остаточною версією програмного забезпечення".
Роскосмос уточнив, що заключний етап підготовки місії був порушений через епідеміологічну ситуацію в Європі. Очевидно коронавірус став черговою зручною нагодою вкотре перенести терміни запуску місії.
Що відомо про місію "ЕкзоМарс"?Це спільна програма Європейського космічного агентства і російського "Роскосмосу" з дослідження Марса. Перший етап проєкту був запущений в 2016 році, до складу місії увійшли апарат TGO і демонстраційний десантний модуль Schiaparelli.
Другий етап спочатку планували запустити в 2018 році, пізніше запуск перенесли на 2020 рік. Запустити апарат планують за допомогою ракети-носія "Протон-М" з розгінним блоком "Бриз-М" з космодрому Байконур.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно