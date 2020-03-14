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Засновник Microsoft Біл Гейтс покидає раду директорів компанії

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Білл Гейтс покидає Microsoft / Netflix

Мільярдер Білл Гейтс вирішив піти з ради директорів корпорації Microsoft, яку заснував разом з Полом Алленом у 1975 році. Колишній генеральний директор технологічного гіганта бажає більше часу присвятити благодійності.

Гейтс виходить з директорату Microsoft

Попри рішення піти з ради директорів Microsoft, Гейтс залишиться технічним консультантом нинішнього генерального директора корпорації Сатья Наделла. Про це мовиться у повідомлення самого Біла Гейтса на його сторінці у LinkedIn.

До слова У лютому Фонд Білла Гейтса заявив, що жертвує 100 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом

Бізнесмен пішов також і з ради директорів інвестиційного фонду Воррена Баффета Berkshire Hathaway.

Вихід з ради директорів не означає вихід з компанії. Microsoft завжди буде важливою частиною мого життя,
– наголосив Гейтс.

І додав, що буде продовжувати допомагати компанії "формувати світогляд та досягати амбітних цілей".

Хто такий Білл Гейтс: коротко

  • Білл Гейтс – 64-річний мільярдер, багато років входить у чільну трійку найбагатших людей планети. Зокрема, за даними Forbes, статки бізнесмена становлять 103,6 мільярда доларів.
  • Однак 13 березня стало відомо, що через пандемію коронавірусу лише за день найбагатші люди світу втратили 78 мільярдів доларів. Серед них і Білл Гейтс – він втратив 5 мільярдів доларів. 
  • Білл Гейтс заснував Microsoft у 1975 році разом з Полом Алленом (помер у 2018). До 2008 року був генеральним директором Microsoft.
  • У 2008 році заявив, що поступово передаватиме повноваження керівника корпорації, аби зосередитися на роботі у Фонді Білла та Мелінди Гейтс. Це благодійна організація, яка підтримує соціальні, освітні та інші проєкти.
  • Остаточно покинув пост керівника Microsoft 4 лютого 2014 року. Однак донині залишався членом ради директорів компанії. 

До теми Білл Гейтс – третя найбагатша людина світу: секрети успіху засновника Microsoft

Що відомо про Microsoft?Це багатонаціональна корпорація, яка працює у сфері комп'ютерних технологій. У компанії працюють більше за сто тисяч людей у понад ста країнах. 

Microsoft – найбільший у світі виробник програмного забезпечення, найвідомішим серед якого є операційна система Microsoft Windows і офісний пакет Microsoft Office.

Також компанія продає техніку, наприклад, ноутбуки та комп'ютерні миші, а ще – популярні розважальні продукти, як-от лінійка ігрових приставок Xbox. 

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13 березня
Автор: Олесь Друкач
Теги: Microsoft Компанії і ринки Білл Гейтс Техно IT-бізнес
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