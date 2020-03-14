Засновник Microsoft Біл Гейтс покидає раду директорів компанії

Мільярдер Білл Гейтс вирішив піти з ради директорів корпорації Microsoft, яку заснував разом з Полом Алленом у 1975 році. Колишній генеральний директор технологічного гіганта бажає більше часу присвятити благодійності.

Гейтс виходить з директорату Microsoft

Попри рішення піти з ради директорів Microsoft, Гейтс залишиться технічним консультантом нинішнього генерального директора корпорації Сатья Наделла. Про це мовиться у повідомлення самого Біла Гейтса на його сторінці у LinkedIn.

До слова У лютому Фонд Білла Гейтса заявив, що жертвує 100 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом

Бізнесмен пішов також і з ради директорів інвестиційного фонду Воррена Баффета Berkshire Hathaway.

Вихід з ради директорів не означає вихід з компанії. Microsoft завжди буде важливою частиною мого життя,

– наголосив Гейтс.

І додав, що буде продовжувати допомагати компанії "формувати світогляд та досягати амбітних цілей".

Хто такий Білл Гейтс: коротко

Білл Гейтс – 64-річний мільярдер, багато років входить у чільну трійку найбагатших людей планети. Зокрема, за даними Forbes, статки бізнесмена становлять 103,6 мільярда доларів.

Однак 13 березня стало відомо, що через пандемію коронавірусу лише за день найбагатші люди світу втратили 78 мільярдів доларів. Серед них і Білл Гейтс – він втратив 5 мільярдів доларів.

Білл Гейтс заснував Microsoft у 1975 році разом з Полом Алленом (помер у 2018). До 2008 року був генеральним директором Microsoft.

У 2008 році заявив, що поступово передаватиме повноваження керівника корпорації, аби зосередитися на роботі у Фонді Білла та Мелінди Гейтс. Це благодійна організація, яка підтримує соціальні, освітні та інші проєкти.

Остаточно покинув пост керівника Microsoft 4 лютого 2014 року. Однак донині залишався членом ради директорів компанії.

До теми Білл Гейтс – третя найбагатша людина світу: секрети успіху засновника Microsoft

Що відомо про Microsoft?Це багатонаціональна корпорація, яка працює у сфері комп'ютерних технологій. У компанії працюють більше за сто тисяч людей у понад ста країнах.



Microsoft – найбільший у світі виробник програмного забезпечення, найвідомішим серед якого є операційна система Microsoft Windows і офісний пакет Microsoft Office.



Також компанія продає техніку, наприклад, ноутбуки та комп'ютерні миші, а ще – популярні розважальні продукти, як-от лінійка ігрових приставок Xbox.