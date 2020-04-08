Засновник Twitter віддав мільярд доларів на боротьбу з COVID-19

Засновник Twitter Джек Дорсі пожертвував 1 мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом COVID-19.

Він направив 1 мільярд у фонд Start Small в акціях компанії Square, що складає 28% його стану. Про це Дорсі написав у себе в твіттері.

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Він наголосив, що фонд працюватиме прозоро, і прикріпив лінк, за яким можна відстежити перерахунки. Там його внесок у фонд склав 997 818 354 долара.

Засновник Twitter додав, що після завершення пандемії фонд перейде на допомогу у сфері жіночого здоров'я, освіти і не тільки.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz — jack (@jack) April 7, 2020

Серед людей, які пожертвували гроші на боротьбу з коронавірусом, чимало знаменитостей світового масштабу: Білл Гейтс, Ріанна, Мадонна, К'яра Ферраньї, Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, Ілон Маск (Tesla почала виготовляти апарати вентиляції легень) та ще багато інших.



Українські компанії, які допомагають боротися з коронавірусом / Інфографіка 24 каналу