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Засновник Twitter віддав мільярд доларів на боротьбу з COVID-19

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Джек дорсі / Bits-media

Засновник Twitter Джек Дорсі пожертвував 1 мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом COVID-19.

Він направив 1 мільярд у фонд Start Small в акціях компанії Square, що складає 28% його стану. Про це Дорсі написав у себе в твіттері.

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Він наголосив, що фонд працюватиме прозоро, і прикріпив лінк, за яким можна відстежити перерахунки. Там його внесок у фонд склав 997 818 354 долара.

Засновник Twitter додав, що після завершення пандемії фонд перейде на допомогу у сфері жіночого здоров'я, освіти і не тільки.

Серед людей, які пожертвували гроші на боротьбу з коронавірусом, чимало знаменитостей світового масштабу: Білл Гейтс, Ріанна, Мадонна, К'яра Ферраньї, Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, Ілон Маск (Tesla почала виготовляти апарати вентиляції легень) та ще багато інших.

хто допомагає побороти коронавірус компанії
Українські компанії, які допомагають боротися з коронавірусом / Інфографіка 24 каналу

Автор: Катерина Козачинська
Теги: Волонтери Гроші Twitter Новини Техно Коронавірус COVID-19 Техно Інтернет
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