Сонячне затемнення можна буде побачити 21 червня 2020 року. Це буде повне кільцеве затемнення, при якому Місяць буде обгорнутий кругом світла.

Як раніше повідомляв 24 канал, це кільцеподібне сонячне затемнення є повторенням явища, яке відбувалось 10 червня 2002 року.

До теми Місячний календар на червень 2020

Тим часом наступне таке затемнення відбудеться 13 липня 2037 року (в районі Південної Америки, Атлантики і Африки).

Кільцеве сонячне затемнення – доволі рідкісне явище / Фото: NASA

Де можна побачити

Найкраще це кільцеподібне затемнення буде видно в Африці (особливо у її східній частині), а також у південній і східній Азії.

Українці це затемнення побачити не зможуть. Тож рекомендуємо спостерігати за цим незвичним затемненням онлайн – у прямому ефірі на YouTube. Сонячне затемнення відбудеться о 9:40 за київським часом.