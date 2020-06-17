Сонячне затемнення 21 червня: коли і де можна побачити
Сонячне затемнення можна буде побачити 21 червня 2020 року. Це буде повне кільцеве затемнення, при якому Місяць буде обгорнутий кругом світла.
Як раніше повідомляв 24 канал, це кільцеподібне сонячне затемнення є повторенням явища, яке відбувалось 10 червня 2002 року.
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Тим часом наступне таке затемнення відбудеться 13 липня 2037 року (в районі Південної Америки, Атлантики і Африки).
Кільцеве сонячне затемнення – доволі рідкісне явище / Фото: NASA
Де можна побачити
Найкраще це кільцеподібне затемнення буде видно в Африці (особливо у її східній частині), а також у південній і східній Азії.
Українці це затемнення побачити не зможуть. Тож рекомендуємо спостерігати за цим незвичним затемненням онлайн – у прямому ефірі на YouTube. Сонячне затемнення відбудеться о 9:40 за київським часом.